Αίγιο: Βρέθηκε κατεστραμμένο το κινητό της 54χρονης – Η συγκλονιστική μαρτυρία του πρώτου αστυνομικού που είδε νεκρούς τη Μαρία και τον Ολύμπιο

Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, Σάββατο 13 Ιουνίου, ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή Αιγίου ο 65χρονος Ιταλός, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό έγκλημα στο Λόγγο της Αιγιάλειας, με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της.

Ο 65χρονος, που παραμένει κρατούμενος στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου, εξακολουθεί να ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση.

Βρέθηκε κατεστραμμένο το κινητό της 54χρονης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αστυνομικοί που πήγαν την Πέμπτη ξανά στο σημείο της τραγωδίας, εντόπισαν το κινητό της 54χρονης, το οποίο δεν είχε βρεθεί κατά τις πρώτες έρευνες. Σύμφωνα με την συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου, Μαρία Ιατροπούλου, η συσκευή βρέθηκε με τη συνδρομή του κατηγορούμενου ο οποίος φέρεται να έδειξε στους αστυνομικούς το σημείο, στο οποίο -όπως λέει ο ίδιος- είχε πετάξει το κινητό της η 54χρονης.

Το κινητό της 54χρονης που είναι μερικώς κατεστραμμένο, έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛΑΣ.

Ο 65χρονος υποστήριξε ότι η 54χρονη είχε σπάσει το κινητό της πριν από λίγες ημέρες.

Η συγκλονιστική μαρτυρία του πρώτου αστυνομικού που είδε νεκρούς τη Μαρία και τον Ολύμπιο

Σοκ προκαλεί η μαρτυρία του αστυνομικού που πρώτος μπήκε στο σπίτι της 54χρονης Μαρίας, στον Λόγγο Αιγίου.

Ο αστυνομικός μίλησε στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» και παρουσίασε καρέ καρέ όλα όσα είδε με το που μπήκε στο σπίτι, αλλά και τις πρώτες αντιδράσεις του 65χρονου. «Κατά την είσοδό μας, διαπιστώσαμε ότι οι χώροι δεν ήταν ανάστατοι και οι πόρτες και τα παράθυρα δεν έφεραν ίχνη παραβίασης. Ακριβώς πίσω από την πόρτα βρέθηκε, σε πρηνή θέση, η σορός της Μαρίας.

Κάτω από τη σορό υπήρχαν μεγάλου μεγέθους κηλίδες αίματος. Το εν λόγω δωμάτιο ήταν το μοναδικό που δεν ήταν τακτοποιημένο όπως τα υπόλοιπα. Δεξιά της πόρτας υπήρχε ένα ξύλινο έπιπλο με ράφι, το οποίο ήταν σπασμένο, ενώ το πάνω ράφι είχε αποκολληθεί και βρισκόταν πεταμένο στο πάτωμα, δεξιά της σορού της γυναίκας.

Στο πάτωμα, επίσης, υπήρχε πεσμένος ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής και άλλα μικροαντικείμενα, που προφανώς έπεσαν μαζί με το ράφι. Πάνω στο διπλό κρεβάτι διαγραφόταν μία ανθρώπινη σιλουέτα, σκεπασμένη με πολύχρωμο πάπλωμα. Ήταν η σορός του Ολύμπιου.»

Οι θέσεις των δύο θυμάτων, αλλά και η τάξη που υπήρχε στον χώρο, εκτός φυσικά από το δωμάτιο όπου βρέθηκαν νεκροί η μητέρα και ο γιος, φαίνεται πως πρόδωσαν το τι ίσως συνέβη στη μονοκατοικία. «Ο 26χρονος ήταν γυμνός, ξαπλωμένος σε πλάγια θέση προς τα αριστερά. Στον δεξί κρόταφο έφερε εμφανές μαύρο έγκαυμα από πυροβολισμό εξ επαφής, ενώ στο ύψος του θώρακα έφερε τέσσερις οπές που έμοιαζαν με μαχαιριές. Πάνω στο κρεβάτι, κάτω από τη σορό, υπήρχε μεγάλη ποσότητα αίματος. Η σορός της Μαρίας Λαμπροπούλου βρέθηκε με γυναικείο νυχτικό. Στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιάς παρατήρησα άνω των 20 οπών που έμοιαζαν με μαχαιριές. Άλλη μία τέτοια οπή είδα στην περιοχή του λαιμού της, αλλά και σε άλλα σημεία του σώματός της. Κάτω από τη σορό της γυναίκας υπήρχε ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας, με λάμα μήκους περίπου 20 εκατοστών. Ακριβώς απέναντι από την πόρτα του δωματίου υπήρχε ξύλινη δίφυλλη ντουλάπα. Στο αριστερό άκρο της, μεταξύ του τοίχου και καρέκλας, υπήρχε ένα κυνηγετικό όπλο τύπου φλόμπερ. Όπως διαπίστωσα, μέσα στη θαλάμη υπήρχε ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.»

Κλειδί για τον αστυνομικό, κρίσιμες ήταν οι ερωτήσεις που έκανε στον 65χρονο Ιταλό. «Ο 65χρονος μάς ανέφερε ότι το βράδυ έπεσε για ύπνο με τη σύντροφό του και ότι στη διπλανή κρεβατοκάμαρα κοιμόταν ο γιος της. Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενοχλημένος από το ροχαλητό της, αποφάσισε να φύγει από το κρεβάτι τους και να κοιμηθεί στον καναπέ του σαλονιού.

Γύρω στις 7:30, όταν ξύπνησε, καθώς έπασχε από γαστρεντερίτιδα, λερώθηκε και, αφού έπλυνε το εσώρουχό του και έκανε μπάνιο, το άπλωσε για να στεγνώσει στον φράχτη του σπιτιού, στο σημείο όπου και βρέθηκε.

Όπως μου είπε, στις 11 αναζήτησε τη σύντροφό του στην κρεβατοκάμαρά τους. Δεν τη βρήκε εκεί και, κοιτώντας στη δεύτερη κρεβατοκάμαρα, αντίκρισε τις σορούς. Χωρίς, όμως, αυτός να έχει απουσιάσει καθόλου από την οικία. Δεν ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία, αλλά ένας φίλος του.».

Ο έμπειρος αστυνομικός ήταν σίγουρος. Τίποτα στον χώρο δεν θύμιζε ληστεία που πήγε στραβά. «Τον ρώτησα αν είχε διαπιστώσει να λείπουν χρήματα ή άλλα τιμαλφή και αυτός απάντησε αρνητικά. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής μου στον χώρο ήταν απολύτως ήρεμος, ανέκφραστος και εντελώς ψύχραιμος. Από τη συνεκτίμηση του συνόλου των στοιχείων προκύπτει ότι κανένας τρίτος δεν παραβίασε το σπίτι ούτε αφαιρέθηκε κάτι. Γεγονός που φανερώνει ότι οι εν λόγω ανθρωποκτονίες δεν τελέστηκαν με κίνητρο τη ληστεία.

Εκτός αυτών, στο πάτωμα του δωματίου βρέθηκε ένα φυσίγγιο του κυνηγετικού όπλου που δεν είχε πυροδοτηθεί, ενώ στο συρτάρι της ντουλάπας βρέθηκε ένα κουτί με 34 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος. Από την αναστάτωση του χώρου, τα αμυντικά τραύματα που φανερώνουν πάλη, το σπάσιμο του επίπλου, αλλά και τον πυροβολισμό, αποδεικνύεται ότι μέσα στο σπίτι, κατά την τέλεση των ανθρωποκτονιών, προκλήθηκε μεγάλος θόρυβος, ο οποίος, λόγω της χωροταξίας, ήταν αδύνατο να μην ακουστεί, εξετάζοντας το ενδεχόμενο ότι ο κατηγορούμενος κοιμόταν στον καναπέ και δεν άκουσε τίποτα, όπως ανέφερε.

Ρωτώντας τον εκ νέου για το αν άκουσε θόρυβο, αυτός απάντησε αρνητικά και τότε υποστήριξε ότι δεν είχε καμία σχέση και ότι η σύντροφός του με τον γιο της αλληλοσκοτώθηκαν χωρίς αυτός να το αντιληφθεί.

Τότε άρχισε να υποστηρίζει ότι δεν καταλαβαίνει την ελληνική γλώσσα, μολονότι ζει τουλάχιστον 15 χρόνια στη χώρα και μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν απόλυτα συνεννοήσιμος και αντιλαμβανόταν πλήρως τις ερωτήσεις μας.

Από τον έλεγχο που διενήργησα, διαπίστωσα ότι ο κατηγορούμενος είναι ο δράστης των ανθρωποκτονιών. Από την κατάσταση των πτωμάτων και την εικόνα του χώρου τέλεσης, ο κατηγορούμενος μετέβη στο δωμάτιο του 26χρονου, ενώ εκείνος κοιμόταν, και τον πυροβόλησε εξ επαφής με το κυνηγετικό όπλο στον δεξί κρόταφο.

Λόγω της χαμηλής ισχύος του φυσιγγίου, δεν διατρήθηκε το κρανίο και, αφού αυτός δεν κατέληξε, του κατάφερε τα πλήγματα με το μαχαίρι στη θωρακική χώρα.».

Η άτυχη γυναίκα, όπως περιγράφει ο αστυνομικός, στην προσπάθειά της να σώσει το παιδί της, έχασε και η ίδια τη ζωή της. «Η μητέρα του Ολύμπιου, που από τη διπλανή κρεβατοκάμαρα άκουσε τον θόρυβο του πυροβολισμού, αρχικά μπήκε στο δωμάτιο. Δέχθηκε επίθεση με το μαχαίρι και, κρίνοντας από το σπασμένο έπιπλο και τα αμυντικά τραύματα, επακολούθησε πάλη.

Λόγω του μεγάλου όγκου των χτυπημάτων στον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, αυτή κατέληξε στο πάτωμα. Κρίνοντας από το μεγάλο μέγεθος των κηλίδων αίματος, ο δράστης σίγουρα λέρωσε τα ρούχα του με αίμα.

Δεδομένου ότι δεν βρέθηκαν αιματοβαμμένα ρούχα στην οικία, αυτός φορούσε μόνο το εσώρουχό του, το οποίο, όπως προανέφερε, έπλυνε, αφού έκανε μπάνιο για να ξεπλύνει τα αίματα που είχαν πέσει και στο σώμα του.»