Στάρμερ: Δεν πρόκειται να αποχωρήσω – Θα δώσω μάχη αν υπάρξει εσωκομματική αμφισβήτηση

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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, υπερασπίστηκε την παραμονή του στην ηγεσία της κυβέρνησης μετά την παραίτηση δύο υπουργών, οι οποίες προκάλεσαν πολιτική αναταραχή στο κυβερνών Εργατικό Κόμμα.

Μιλώντας στο BBC, ο Στάρμερ δήλωσε ότι επιθυμεί να ολοκληρώσει το έργο για το οποίο εξελέγη το 2024.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την ηγεσία του μετά τις παραιτήσεις δύο υπουργών λόγω διαφωνιών για τις αμυντικές δαπάνες

«Θέλω να ολοκληρώσω το έργο για το οποίο εξελέγην στην κυβέρνηση. Γι’ αυτό έχω πει πάντα ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψω τη δέσμευση που ανέλαβα το 2024 να υπηρετήσω τη χώρα μου και την εντολή που έλαβα από τον βρετανικό λαό», ανέφερε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός τόνισε ότι η εκλογική νίκη του 2024 επιτεύχθηκε υπό τη δική του ηγεσία και ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει.

«Δεν πρόκειται να απομακρυνθώ από αυτή την εντολή, επειδή θεωρώ πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε να κάνουμε το σωστό», είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς εάν σκοπεύει να ηγηθεί των Εργατικών και στις επόμενες εκλογές, απάντησε: «Αυτό θέλω να κάνω».

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι το κόμμα του υπέστη σοβαρές απώλειες στις πρόσφατες εκλογικές αναμετρήσεις.

«Αναγνωρίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε την κατάσταση. Είχαμε ένα πολύ κακό εκλογικό αποτέλεσμα», δήλωσε.

Ο Στάρμερ υπογράμμισε επίσης ότι δεν σκοπεύει να αποχωρήσει από την ηγεσία και εκτίμησε ότι οι Εργατικοί δεν θα πρέπει να οδηγήσουν τη χώρα σε μια χαοτική εσωκομματική εκλογή ηγεσίας.

Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως, εάν τελικά προκύψει τέτοια διαδικασία, θα διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία.

«Αν υπάρξει αναμέτρηση, θα δώσω μάχη. Δεν πρόκειται για προσωπική ματαιοδοξία ούτε για πείσμα. Προέρχεται από ένα βαθύ αίσθημα καθήκοντος», ανέφερε.

Η πολιτική πίεση προς τον Βρετανό πρωθυπουργό εντάθηκε μετά την παραίτηση του υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι, και του υφυπουργού Ενόπλων Δυνάμεων, Αλ Καρνς. Και οι δύο επικαλέστηκαν διαφωνίες σχετικά με το ύψος των αμυντικών δαπανών που προβλέπει το κυβερνητικό επενδυτικό σχέδιο για την άμυνα.