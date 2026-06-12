Κορυδαλλός: Συνελήφθη 52χρονος για παράνομη οπλοκατοχή – Βρέθηκαν μαχαίρια, σουγιάδες, γεμιστήρες και φυσίγγια στο σπίτι του

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Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, στο πλαίσιο επιχείρησης για τη διερεύνηση πληροφοριών, σχετικά με την απόκρυψη παράνομων όπλων, σε οικία της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 12 μαχαίρια, 20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, δύο γεμιστήρες, 24 φυσίγγια, καθώς και μία πτυσσόμενη ράβδος.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες των Aρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν ο κατασχεθείς οπλισμός συνδέεται με άλλες παράνομες δραστηριότητες.