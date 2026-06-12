Κορυδαλλός: Συνελήφθη 52χρονος για παράνομη οπλοκατοχή – Βρέθηκαν μαχαίρια, σουγιάδες, γεμιστήρες και φυσίγγια στο σπίτι του

Αστυνομικοί του Τμήματος Κορυδαλλού συνέλαβαν έναν 52χρονο έπειτα από πληροφορίες για απόκρυψη παράνομων όπλων στην οικία του. Κατά την έρευνα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 μαχαίρια, 20 σουγιάδες, δύο γεμιστήρες, 24 φυσίγγια και μία πτυσσόμενη ράβδος

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Η έρευνα που διεξήχθη σπίτι του ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική
Βρέθηκαν επίσης στην κατοχή τυο σουγιάδες και 24 φυσίγγια Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, στο πλαίσιο επιχείρησης για τη διερεύνηση πληροφοριών σχετικά με την απόκρυψη παράνομων όπλων σε οικία της περιοχής.
  • Κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 12 μαχαίρια, 20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, δύο γεμιστήρες, 24 φυσίγγια, καθώς και μία πτυσσόμενη ράβδος.
  • Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες των Aρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν ο κατασχεθείς οπλισμός συνδέεται με άλλες παράνομες δραστηριότητες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Στη σύλληψη ενός 52χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορυδαλλού, στο πλαίσιο επιχείρησης για τη διερεύνηση πληροφοριών, σχετικά με την απόκρυψη παράνομων όπλων, σε οικία της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 12 μαχαίρια, 20 αναδιπλούμενοι σουγιάδες, δύο γεμιστήρες, 24 φυσίγγια, καθώς και μία πτυσσόμενη ράβδος.

Σε βάρος του 52χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα. Οι έρευνες των Aρχών συνεχίζονται για να διαπιστωθεί εάν ο κατασχεθείς οπλισμός συνδέεται με άλλες παράνομες δραστηριότητες.

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