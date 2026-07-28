Σύρος: Σήμερα η κηδεία της διασώστριας και η απολογία του ζευγαριού – Στο μικροσκόπιο διάρρηξη στο σπίτι τους λίγες ημέρες πριν από τη δολοφονία

Μυστήριο συνεχίζει να καλύπτει την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο. Το βίντεο- ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση και τα ερωτήματα για τον λόγο που πήγε στο σπίτι του ζευγαριού, παραμένουν αναπάντητα με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το «παζλ».

Σήμερα, στις 2 το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι θα πουν το «τελευταίο αντίο» στη Βάγγη, ο θάνατος της οποίας προήλθε, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, από τη μαχαιριά που δέχτηκε από πίσω στον θώρακα με αποτέλεσμα να τρυπήσει ο πνεύμονάς της και λίγο μετά την καταδίωξη από τον 42χρονο να καταρρεύσει και τελικά να αφήσει την τελευταία της πνοή.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, με τους οικείους της να την αποχαιρετούν για τελευταία φορά. Τραγικά πρόσωπα είναι και τα δύο ανήλικα παιδιά της, που έμαθαν τι συνέβη με τη μητέρα τους και καλούνται σήμερα να σηκώσουν το βαρύ φορτίο και να την συνοδεύσουν στην τελευταία κατοικία της.

Σήμερα οι απολογίες του 40χρονου και της συζύγου του

Ο 40χρονος που στο βίντεο φαίνεται να κυνηγά τη Βάγγη εκτοξεύοντάς της μία καρέκλα, υποστηρίζει – όπως και η σύζυγός του – ότι βρισκόταν σε άμυνα και ότι το θύμα μπήκε στο σπίτι τους για να ληστέψει.

Ο άνδρας κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της συζύγου του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην πράξη.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν στον ανακριτή σήμερα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας και τις απολογίες των δύο κατηγορουμένων. Παράλληλα, οι Αρχές εστιάζουν τις έρευνές τους στις τηλεφωνικές και ηλεκτρονικές επικοινωνίες όλων των εμπλεκομένων.

Το περασμένο Σάββατο (25 Ιουλίου), έγινε αναπαράσταση της δολοφονίας της διασώστριας, στο σημείο όπου σημειώθηκε η φονική συμπλοκή, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε έπειτα από εντολή της εισαγγελέως Πρωτοδικών Σύρου. Λίγο μετά τις 7:00 το πρωί έφτασε στον τόπο του εγκλήματος, συνοδεία αστυνομικών, η σύζυγος του φερόμενου ως δράστη της επίθεσης, προκειμένου να συμμετάσχει στο πρώτο σκέλος της αναπαράστασης. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο σημείο και ο φερόμενος ως δράστης, ώστε να ακολουθήσει η δική του αναπαράσταση των γεγονότων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο συλληφθέντες δεν παρουσίασαν αντιφάσεις ούτε μεταξύ τους ούτε σε σχέση με τις αρχικές καταθέσεις που είχαν δώσει στις αστυνομικές Αρχές.

Το βίντεο ντοκουμέντο

Σε βίντεο ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., φαίνεται αρχικά ο 40χρονος να φτάνει στην οικία του. Ανεβαίνει τα σκαλοπάτια, σταματά για λίγο, συνομιλεί με κάποια άτομα που βρίσκονται έξω από το σπίτι και στη συνέχεια ανοίγει την πόρτα του σπιτιού και μπαίνει στο εσωτερικό.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 16:55, εμφανίζεται η σύντροφός του, η οποία κρατάει μια σακούλα και έχει στον ώμο της ένα σακίδιο. Ανοίγει με τα κλειδιά της και μπαίνει μέσα στο σπίτι.

Επτά λεπτά αργότερα, στις 17:02 εμφανίζεται η 41χρονη, ντυμένη στα μαύρα. Συγκεκριμένα φορά μαύρη μπλούζα, μαύρο παντελόνι με δύο γκρι ρίγες σε κάθε πόδι και μαύρα παπούτσια. Στην πλάτη έχει σακίδιο, στα χέρια φορά μπλε χειρουργικά γάντια μιας χρήσης, ενώ το κεφάλι της είναι καλυμμένο με κουκούλα και φορά μαύρα γυαλιά. Στο βίντεο φαίνεται η 41χρονη να έχει το δεξί της χέρι κρυμμένο μέσα σε μαύρη σακούλα. Μέσα από αυτή προβάλλει ένα αντικείμενο με ασημένια λάμα, το οποίο μοιάζει με μαχαίρι.

Από τις κινήσεις της 41χρονης που διακρίνονται στο βιντεοληπτικό υλικό, φαίνεται να προσπαθεί να ακούσει τι συμβαίνει στο εσωτερικό της οικίας, ενώ εξετάζει και την κλειδαριά. Στη συνέχεια χτυπά το κουδούνι και αφήνει το σακίδιό της σε μια γωνία, δίπλα στην είσοδο.

Στις 17:02:53 η πόρτα ανοίγει και η 41χρονη εισέρχεται με ορμή στο σπίτι. Στην καταγραφή ακούγονται φωνές και ουρλιαχτά. Μόλις 7 δευτερόλεπτα αργότερα, στις 17:03, η 41χρονη βγαίνει από την κατοικία, αρπάζει το σακίδιο που είχε αφήσει και κατεβαίνει πανικόβλητη τα σκαλοπάτια.

Τρία δευτερόλεπτα μετά, εμφανίζεται ο 40χρονος, φορώντας μόνο το εσώρουχό του. Στο ένα χέρι κρατά μία ξύλινη καρέκλα, ενώ στο άλλο φαίνεται να έχει ένα αντικείμενο που μοιάζει με μαχαίρι. Ο άνδρας φωνάζει προς την κατεύθυνση της 41χρονης και πετάει την καρέκλα προς το μέρος της, ενώ εκείνη συνεχίζει να κατεβαίνει τα σκαλιά. Αμέσως μετά, ο 40χρονος αρχίζει να την κυνηγά και οι δυο τους χάνονται από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Στις 17:03:05, από το σπίτι βγαίνει και η σύντροφος του 40χρονου, η οποία ακούγεται να καλεί επανειλημμένα σε βοήθεια και να φωνάζει το όνομά του. Επιστρέφει για λίγα δευτερόλεπτα στο εσωτερικό, παίρνει τα κλειδιά της και βγαίνει ξανά, συνεχίζοντας να φωνάζει.

Στο μικροσκόπιο η διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει μπει μία διάρρηξη που είχε γίνει στο σπίτι του ζευγαριού περίπου 10 ημέρες πριν το περιστατικό με την 41χρονη.

Τότε ο άνδρας είχε καταγγείλει πως άγνωστος ή άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι, το είχαν κάνει άνω κάτω και είχαν φύγει χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα καθώς τα είχε φυλαγμένα σε χρηματοκιβώτιο.

Οι αστυνομικοί συνέλεξαν αποτυπώματα και DNA από τον χώρο και τα έστειλαν για ανάλυση. Αυτό που εξετάζεται τώρα είναι αν κάποιο από τα αποτυπώματα ανήκει στη 41χρονη προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε κάποια εμπλοκή στην υπόθεση αυτή.