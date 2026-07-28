e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ σήμερα – Οι πληρωμές έως και την Παρασκευή

Συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.333.061 δικαιούχους έως την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ). Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και άλλα επιδοτούμενα προγράμματα.

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Φωτογραφία: Unsplash,com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έως την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Σήμερα, 28 Ιουλίου, καταβάλλονται 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ. Επιπλέον, στις 30 Ιουλίου θα γίνουν και άλλες πληρωμές συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Έως την Παρασκευή, 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 27 έως 31 Ιουλίου

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Σήμερα, 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
  • Έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Αύριο, 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

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