Ο πρώην άνδρας της άφησε τη βέρα του και ένα γράμμα στο περβάζι της την ημέρα των γενεθλίων της – «Περίμενε έναν χρόνο για να με πληγώσει»

Τα γενέθλια είναι αφορμή για χαρά, όχι για να μας θυμίζουν πληγές από το παρελθόν. Όσο και κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο, κάποιοι επιμένουν να τα καταστρέφουν. Πρόσφατα, η TikToker Liliana (@lilimaye404) έλαβε ένα μήνυμα από τη συγκάτοικό της, η οποία την ενημέρωνε πως, ο πρώην άνδρας της είχε αφήσει στο περβάζι του παραθύρου της, ένα γράμμα.

Ευτυχώς για τη Liliana, η συγκάτοικός της φρόντισε να κρατήσει το γράμμα μακριά της μέχρι να περάσουν τα γενέθλιά της, ώστε να μη χαλάσει η ξεχωριστή της μέρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η TikToker δεν έχει ανταλλάξει ούτε λέξη με τον πρώην σύζυγό της από τον περασμένο Ιανουάριο.

Μαζί με το γράμμα, ο πρώην της άφησε και κάτι ακόμη πιο απρόσμενο: το μονόπετρο αρραβώνων, τη βέρα του γάμου τους, αλλά και τις αποδείξεις αγοράς των κοσμημάτων! Στην επιστολή του εξηγούσε γιατί αποφάσισε να της επιστρέψει τα δαχτυλίδια, αν και ένα άλλο στοιχείο ήταν αυτό που τράβηξε την προσοχή της Liliana: είχε κάνει τέσσερα ορθογραφικά λάθη, γεγονός που την διασκέδασε ιδιαίτερα.

Στο γράμμα έγραφε:

«Αγαπητή Lily,

Σου επιστρέφω το δαχτυλίδι σου. Μου φαινόταν παράξενο να το κρατήσω, να το χαρίσω σε κάποιον άλλον ή να το πουλήσω. Το σκεφτόμουν εδώ και αρκετό καιρό, αλλά μόλις πρόσφατα επέστρεψα στην πόλη.

Η πρόθεσή μου είναι απλή. Είναι δικό σου. Εγώ σου το έδωσα. Δεν πιστεύω ότι ήταν σωστό εκ μέρους μου να ζητήσω να μου το επιστρέψεις. Οπότε κάνε το ό,τι θέλεις».

Στο τέλος της επιστολής, ο πρώην σύζυγός της ζήτησε συγγνώμη που παρέδωσε τα δαχτυλίδια και το γράμμα τόσο κοντά στα γενέθλιά της. Αρχικά, η Liliana πανικοβλήθηκε.

Όταν όμως ηρέμησε, είδε την κίνηση αυτή για αυτό που πραγματικά ήταν: μια απέλπιδα προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή της.

Κατά τη γνώμη της, το μόνο που επιδίωκε ήταν να της αποσπάσει μια αντίδραση.

“Περίμενε έναν χρόνο για να το κάνει”

«Περίμενε έναν ολόκληρο χρόνο για να πάρει την απόφαση», δήλωσε η Liliana. «Και το κάνει ακριβώς την παραμονή των γενεθλίων μου. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σύμπτωση. Δεν το έκανε από καλοσύνη.»

Όσο για απάντηση; Ο πρώην της μάλλον θα περιμένει μάταια. Η TikToker ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να του δώσει την ικανοποίηση μιας αντίδρασης. Αντίθετα, σχεδιάζει να πουλήσει τόσο το μονόπετρο όσο και τη βέρα και εκτιμά ότι θα εισπράξει περίπου 850 ευρώ από την πώλησή τους.

Αρκετοί χρήστες του TikTok έσπευσαν στα σχόλια για να χειροκροτήσουν τη στάση της Liliana, αλλά και την απόφαση της συγκάτοικού της να την προστατεύσει και να κρατήσει μακριά της το δράμα μέχρι να περάσουν τα γενέθλιά της.

Πολλοί θεώρησαν πως η συγκάτοικος έκανε την απόλυτη κίνηση υποστήριξης, φυλάσσοντας το γράμμα-«βόμβα» ώστε η ξεχωριστή μέρα να μην επισκιαστεί από το παρελθόν.

“Το έκανε επίτηδες”

«Το να σου τα επιστρέψει δεν είναι και τόσο περίεργο (αφού είναι δικά σου), αλλά το να περιμένει έναν χρόνο ολόκληρο και να το κάνει ακριβώς στα γενέθλιά σου είναι εξαιρετικά περίεργο», σχολίασε ένας χρήστης.

«Εκατό τοις εκατό ήθελε να τον σκέφτεσαι στα γενέθλιά σου. Η συγκάτοικός σου είναι φοβερή», ανέφερε ένας άλλος.

«Προσπαθούσε να σου χαλάσει τα γενέθλια. Έχεις καλούς ανθρώπους δίπλα σου. Συγχαρητήρια που ξέφυγες από αυτό το απαίσιο άτομο και χρόνια πολλά», έγραψε ένας τρίτος.

«Ο πρώην μου δεν είχε πληρώσει ποτέ στην ώρα του το μισό ποσό από τον λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας, μέχρι που το έκανε την ημέρα πριν από τα γενέθλιά μου.

Τον επόμενο μήνα το πλήρωσε νωρίτερα. Ήταν σκόπιμο.

Θέλουν να τους σκέφτεσαι όσο πολύ σε σκέφτονται κι εκείνοι», πρόσθεσε ένας τέταρτος.