Μέσα στον Αύγουστο ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά θα υποδεχθούν στον κόσμο την κόρη τους και αδελφή του πρωτότοκου γιου τους και η πανευτυχής γιαγιά Μαρία Τζομπανάκη μιλά στην «R» για την οικογενειακή χαρά.