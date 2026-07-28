Μέσα στον Αύγουστο ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά θα υποδεχθούν στον κόσμο την κόρη τους και αδελφή του πρωτότοκου γιου τους και η πανευτυχής γιαγιά Μαρία Τζομπανάκη μιλά στην «R» για την οικογενειακή χαρά.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

«Bρίσκομαι στη Ροδιά, στο σπίτι που διατηρούν οι γονείς της νύφης μου, Γεωργίας, και ξεκουράζομαι αυτό το διάστημα μαζί με τον εγγονό μου και την εγγονή μου που βρίσκεται στην κοιλίτσα της μητέρας της…», δηλώνει στη Realnews η Μαρία Τζομπανάκη, αποκαλύπτοντας το φύλο του μωρού που περιμένουν ο γιος της, Ορφέας Αυγουστίδης, και η σύζυγός του, Γεωργία Κρασσά.

Το ζευγάρι, που όπως είχε αποκαλύψει η «R» αναμένει τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του, πρόσφατα έδωσε το «παρών» στην επίσημη προβολή της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν «Οδύσσεια», και πόζαρε στους φωτογράφους με πλατύ χαμόγελο. Ο Ορ. Αυγουστίδης και η Γ. Κρασσά μετρούν εννέα χρόνια κοινής πορείας και είναι γονείς του 5χρονου Αχιλλέα-Κωνσταντίνου. Πλέον ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους την κόρη τους. «Περιμένουμε με χαρά τη γέννηση της εγγονής μου, που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο», αποκαλύπτει η ευτυχής γιαγιά.

Πρέσβειρα πολιτισμού της Κρήτης

Η αγαπημένη ηθοποιός και σκηνοθέτις τρέφει μεγάλη αγάπη για τον τόπο καταγωγής της και την κουλτούρα του και έχει ανακηρυχθεί επίτιμη πρέσβειρα του κρητικού πολιτισμού από την Περιφέρεια Κρήτης – ένας τιμητικός τίτλος που της έχει απονεμηθεί για την πολυετή προσπάθειά της να προβάλλει την κρητική παράδοση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Με αυτή την ιδιότητα η Μ. Τζομπανάκη μίλησε στο έβδομο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, με θέμα «Η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο», που διεξήχθη στις εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στο Κολυμπάρι Χανίων.

«Το θέμα της ομιλίας μου ήταν η διάδοση του ζωντανού κρητικού πολιτισμού και της παράδοσης, μέσω του τουρισμού, και η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μας. Επιβάλλεται να δώσουμε σημασία στη διάσωση και στη μετάδοση του πολιτισμού χωρίς εκπτώσεις», τονίζει. Μετά τον εμβληματικό ρόλο της στη σειρά «Σασμός», η Μ. Τζομπανάκη επιστρέφει τηλεοπτικά στον Alpha με μια νέα σειρά, με τίτλο «Για σένα». «Εχω διπλή χαρά αυτό το καλοκαίρι, γιατί μαζί με την άφιξη της εγγονής μου θα έχω και τα γυρίσματα της σειράς. Υποδύομαι την Έλενα, μητέρα των τριών πρωταγωνιστών, μια γυναίκα δυναμική με ό,τι μπορεί να συμβεί σε μια μεγαλοαστική οικογένεια, όπως η δική της. Σε αυτή τη σειρά ο κόσμος θα με δει όπως πραγματικά είμαι εμφανισιακά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο ρόλος είναι ο χαρακτήρας μου, γιατί η ηρωίδα είναι διαφορετική από εμένα», εξηγεί στην «R» η ηθοποιός.

Όσο για τον γιο της, ο Ορ. Αυγουστίδης θα επιστρέψει το φθινόπωρο με τον δεύτερο κύκλο της κωμικής σειράς «Φαντάσματα», που προβάλλεται στο Star, όπου συμπρωταγωνιστεί με την Έλλη Τρίγγου.