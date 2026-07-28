Βίντεο: Η στιγμή που 17χρονος τραυματίζεται σε επικίνδυνη βουτιά από βράχια

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Στο διάσημο σημείο στο Σαν Ντιέγκο, γνωστό για τις βουτιές από βράχια, έγινε ακόμη ένα σοβαρό ατύχημα το περασμένο Σαββατοκύριακο, όταν ένας 17χρονος τραυματίστηκε, με τη συγκλονιστική πτώση του να καταγράφεται σε βίντεο.

Στο βίντεο, ο έφηβος φαίνεται να παίρνει φόρα και να πηδά από τα βράχια του Sunset Cliffs προς τη θάλασσα, ενώ πλήθος παρευρισκομένων βγάζει τα κινητά του για να καταγράψει το επικίνδυνο εγχείρημα.

Ωστόσο, αντί για μια ομαλή βουτιά, προσκρούει με δύναμη στην άκρη των βράχων πριν πέσει στο νερό. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τελικά ανασύρθηκε από τη θάλασσα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Δείτε το βίντεο:

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Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σαν Ντιέγκο, Κάντας Χάντλεϊ, η κλήση για βοήθεια έγινε το Σάββατο στις 4:27 μ.μ., ενώ ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στις 5:16 μ.μ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο σοβαρά είναι τα τραύματά του.

Οι βουτιές από βράχια απαγορεύονται από τον δημοτικό κανονισμό της πόλης, ο οποίος απαγορεύει το άλμα ή τη βουτιά στον Ειρηνικό Ωκεανό ή στον κόλπο Mission Bay από οποιοδήποτε φυσικό ή τεχνητό σημείο που συνδέεται με τη στεριά και βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο των πέντε ποδιών (περίπου 1,5 μέτρου) πάνω από την επιφάνεια του νερού.

«Θέλουμε τόσο οι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες να απολαμβάνουν με ασφάλεια τις ακτές του Σαν Ντιέγκο. Παρακαλούμε να παραμένετε μακριά από τις άκρες των γκρεμών, να ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και να μην πηδάτε ποτέ από βράχια ή άλλα υπερυψωμένα σημεία προς το νερό», δήλωσε η αξιωματικός Χάντλεϊ.