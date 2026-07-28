Η στάθμη του Δούναβη στην Κροατία έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα: Πλοίο 90 ετών αναδύεται ξανά στην επιφάνεια

Τα νερά του Δούναβη έχουν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους εδώ και 30 χρόνια. Κοντά στις εκβολές του, η ροή είναι μόλις το ένα τρίτο της κανονικής στάθμης για αυτήν την περίοδο: 1.700 κυβικά μέτρα αντί για 4.700.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ναυάγιο ενός πλοίου που βυθίστηκε πριν από 90 χρόνια αναδύθηκε ξανά κοντά στο Οπάτοβατς της Κροατίας.

«Οι ηλικιωμένοι κάτοικοί μας δεν θυμούνται τόσο χαμηλή στάθμη νερού», δήλωσε η Λέα Βίντιτς, δήμαρχος του Λόβας της Κροατίας. «Το πλοίο που βρήκαμε, το οποίο ουσιαστικά έχει αναδυθεί», είπε.

«Δεν ήταν ποτέ τόσο καθαρά ορατό πριν. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια από τις χαμηλότερες στάθμες που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον Δούναβη στην περιοχή μας. Το αναδυόμενο φορτηγό πλοίο βυθίστηκε πολύ παλιά το 1937. Ήταν το ουγγρικό πλοίο Fulton, το οποίο εκείνη την εποχή μετέφερε 50 βαγόνια άνθρακα με προορισμό το Νόβι Σαντ» περιέγραψε.

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