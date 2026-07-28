Η στάθμη του Δούναβη στην Κροατία έφτασε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα: Πλοίο 90 ετών αναδύεται ξανά στην επιφάνεια

Η στάθμη των υδάτων του Δούναβη στην Κροατία έχει φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, αποκαλύπτοντας το ναυάγιο του ουγγρικού φορτηγού πλοίου Fulton, το οποίο βυθίστηκε το 1937 κοντά στο Οπάτοβατς. Οι ηλικιωμένοι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι δεν θυμούνται τόσο χαμηλή στάθμη νερού στον ποταμό εδώ και δεκαετίες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Δούναβης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα νερά του Δούναβη έχουν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους εδώ και 30 χρόνια, με τη ροή κοντά στις εκβολές να είναι μόλις το ένα τρίτο της κανονικής στάθμης.
  • Σε αυτό το πλαίσιο, το ναυάγιο ενός πλοίου που βυθίστηκε πριν από 90 χρόνια αναδύθηκε ξανά κοντά στο Οπάτοβατς της Κροατίας.
  • Η δήμαρχος του Λόβας δήλωσε ότι «οι ηλικιωμένοι κάτοικοί μας δεν θυμούνται τόσο χαμηλή στάθμη νερού», ενώ το αναδυόμενο φορτηγό πλοίο, το ουγγρικό Fulton, βυθίστηκε το 1937 μεταφέροντας άνθρακα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα νερά του Δούναβη έχουν φτάσει στα χαμηλότερα επίπεδά τους εδώ και 30 χρόνια. Κοντά στις εκβολές του, η ροή είναι μόλις το ένα τρίτο της κανονικής στάθμης για αυτήν την περίοδο: 1.700 κυβικά μέτρα αντί για 4.700.

Σε αυτό το πλαίσιο, το ναυάγιο ενός πλοίου που βυθίστηκε πριν από 90 χρόνια αναδύθηκε ξανά κοντά στο Οπάτοβατς της Κροατίας.

«Οι ηλικιωμένοι κάτοικοί μας δεν θυμούνται τόσο χαμηλή στάθμη νερού», δήλωσε η Λέα Βίντιτς, δήμαρχος του Λόβας της Κροατίας. «Το πλοίο που βρήκαμε, το οποίο ουσιαστικά έχει αναδυθεί», είπε.

«Δεν ήταν ποτέ τόσο καθαρά ορατό πριν. Πιστεύουμε ότι αυτή είναι μια από τις χαμηλότερες στάθμες που έχουν καταγραφεί ποτέ για τον Δούναβη στην περιοχή μας. Το αναδυόμενο φορτηγό πλοίο βυθίστηκε πολύ παλιά το 1937. Ήταν το ουγγρικό πλοίο Fulton, το οποίο εκείνη την εποχή μετέφερε 50 βαγόνια άνθρακα με προορισμό το Νόβι Σαντ» περιέγραψε.

Δείτε βίντεο:

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Reuters (@reuters)

 

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ