Ηράκλειο: Αποκολλήθηκαν κομμάτια από ιστορικό κτίριο στο κέντρο της πόλης

Τμήμα από παλιό κτίριο στη «μικρή» Έβανς, στο κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης, αποκολλήθηκε και έπεσε, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αναφερθεί κάποιο πρόβλημα ή τραυματισμός.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί, οπότε και ενημερώθηκε ο Δήμος Ηρακλείου, με τη Δημοτική Αστυνομία, να σπεύδει στο σημείο για την διεξαγωγή του αναγκαίου ελέγχου και την λεπτομερή καταγραφή της κατάστασης.

Αντιληπτό έγινε περίπου στις 6:30 το πρωί από εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Ηρακλείου, οι οποίοι ενημέρωσαν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες, για την πτώση του τμήματος του κτιρίου.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το neakriti.gr έχει ενημερωθεί η Πολεοδομία, προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία και να εξετάσει την κατάσταση του κτιρίου, αλλά και αν απαιτούνται παρεμβάσεις για την ασφάλεια του χώρου.

Το περιστατικό επαναφέρει για ακόμη μία φορά το ζήτημα της συντήρησης των παλαιών κτιρίων στο κέντρο του Ηρακλείου, αρκετά από τα οποία εμφανίζουν σημάδια φθοράς λόγω παλαιότητας και χρήζουν ελέγχων ή και άλλων εργασιών,