Γαλλία: Προ των πυλών το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα – Τιτάνια μάχη με τις φλόγες στο Μπορντό

Η Γαλλία βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα της χρονιάς, με υψηλές θερμοκρασίες και ξηρές συνθήκες να αυξάνουν την πίεση στους πυροσβέστες που μάχονται με μια γιγαντιαία πυρκαγιά στην περιοχή του Μπορντό, η οποία έχει ήδη κάψει 42.000 εκτάρια γης. Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε την κατάσταση ως την πιο σοβαρή που έχει καταγραφεί από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

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Μια εικόνα από drone δείχνει καμένα κτίρια σε μια περιοχή που επλήγη από πυρκαγιά, στο Le Porge της Ζιρόντ, εν μέσω συνθηκών ξηρασίας μετά από καύσωνα και έλλειψη νερού σε μεγάλο μέρος της Γαλλίας, 27 Ιουλίου 2026. Φωτογραφία: REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γαλλία προετοιμάζεται για το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα της χρονιάς, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αύξησαν την πίεση στους πυροσβέστες που μάχονται με μια γιγαντιαία πυρκαγιά στην περιοχή του Μπορντό.
  • Ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι «η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η πιο σοβαρή που έχουμε καταγράψει ποτέ, η πιο δύσκολη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο».
  • Η καμένη έκταση έχει ήδη ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ του 2022, φτάνοντας τα 42.000 εκτάρια, ενώ η κατάσταση για τα πυροσβεστικά συνεργεία παραμένει δύσκολη.

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Η Γαλλία προετοιμάζεται για το τέταρτο μεγάλο κύμα καύσωνα της χρονιάς που αναμένεται να ξεκινήσει από σήμερα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ξηρές συνθήκες στα νοτιοδυτικά αύξησαν την πίεση στους πυροσβέστες που μάχονται με μια γιγαντιαία πυρκαγιά στην περιοχή του Μπορντό.

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Οι θερμοκρασίες στο Μπορντό προβλέπεται να φτάσουν τους 33 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας, περίπου 7 βαθμούς πάνω από τη μέση υψηλή θερμοκρασία μεταξύ 1961 και 1990, σύμφωνα με το Reuters Climate Monitor.

«Η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι η πιο σοβαρή που έχουμε καταγράψει ποτέ, η πιο δύσκολη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μετέβη αεροπορικώς στην περιοχή.

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Τα πυροσβεστικά συνεργεία είχαν θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά η κατάσταση παρέμεινε δύσκολη, δήλωσε η Ναταλί Ντελάτρ, γερουσιαστής της Ζιρόντ, η οποία καλύπτει την πόλη του Μπορντό.

«Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα τα πάνε οι πυροσβέστες επί τόπου», δήλωσε στο BFM TV την Τρίτη.

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Η Γαλλία διανύει μια άνευ προηγουμένου περίοδο πυρκαγιών. Η καμένη έκταση έχει ήδη ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ του 2022. Η περιοχή Λαντ, νοτιοδυτικά του Μπορντό, καλύπτεται από πευκοδάση, τα οποία γίνονται εξαιρετικά εύφλεκτα όταν ξεραθούν. Η πυρκαγιά έχει κάψει μέχρι στιγμής 42.000 εκτάρια.

Στην περιοχή Biscarrosse, μια πόλη περίπου 40 χιλιόμετρα νότια, η οποία επλήγη από άλλη μια πυρκαγιά την περασμένη εβδομάδα, η κατάσταση έχει βελτιωθεί και περίπου 15.000 άνθρωποι που είχαν εκκενωθεί σταδιακά επέτρεψαν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στην πόλη και σε ένα κοντινό κάμπινγκ, ανέφερε η τοπική διοίκηση στο X.

«Ωστόσο, (η ευνοϊκή) εξέλιξη δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει εξαλειφθεί. Εξακολουθούν να υπάρχουν πιθανές εξάρσεις, ιδίως λόγω των καιρικών συνθηκών (άνεμος, ξηρασία κ.λπ.)», ανέφερε.

Η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί στην περιοχή από το απόγευμα και να φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France.

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