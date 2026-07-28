Η Ευρώπη φλέγεται: Γαλλία και Ισπανία αγωνίζονται να περιορίσουν τις τεράστιες πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα

Οι πυροσβέστες στη Γαλλία και την Ισπανία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να θέσουν υπό έλεγχο τις τεράστιες δασικές πυρκαγιές, πριν από το νέο κύμα καύσωνα αυτής της εβδομάδας, το οποίο αναμένεται να δυσκολέψει ακόμη περισσότερο τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα, δήλωσε ότι η Δευτέρα και η Τρίτη ήταν «απολύτως κρίσιμες ημέρες» πριν από την άνοδο της θερμοκρασίας από την Τετάρτη, ενώ ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ προειδοποίησε: «Μπροστά μας έχουμε δύσκολες, πολύπλοκες ώρες».

Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφεραν ότι οι δασικές πυρκαγιές ενδέχεται να συνεχίσουν να καίνε έως και τις αρχές Νοεμβρίου, σε μια χρονιά που απειλεί να καταγράψει νέο ρεκόρ στην έκταση γης που θα καταστραφεί από τις φλόγες.

Μια πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή της Άβιλα, δυτικά της Μαδρίτης, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, κατακαίγοντας 50.000 εκτάρια (125.000 στρέμματα). Οι αρχές δίνουν μάχη και με δύο ακόμη μεγάλες πυρκαγιές βορειοδυτικά της Μαδρίτης, με τη συνολική καμένη έκταση γύρω από την πρωτεύουσα να φτάνει τα 70.000 εκτάρια.

Η κρατική μετεωρολογική υπηρεσία της Ισπανίας (Aemet) ανακοίνωσε ότι ο καύσωνας θα διαρκέσει «τουλάχιστον» έως την Κυριακή, καθιστώντας το έργο των πυροσβεστών ακόμη δυσκολότερο εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των κατά τόπους ισχυρών νοτίων ανέμων.

Αγώνας δρόμου στη Γαλλία

Στη Γαλλία, η χώρα βρίσκεται επίσης «σε αγώνα δρόμου» για να περιορίσει τις πυρκαγιές πριν από το νέο κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Ερίκ Μπροκάρντι. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι σε ορισμένες περιοχές οι θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 40°C.

Οι συνθήκες αυτές αναμένεται να δυσκολέψουν ιδιαίτερα την αντιμετώπιση της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, την οποία ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, χαρακτήρισε «εξαιρετικά έντονη και απρόβλεπτη», καθώς δημιουργεί τα δικά της ρεύματα αέρα και κινείται με ασταθή τρόπο προς τη μητροπολιτική περιοχή του Μπορντό.

Ο δήμαρχος του Μπορντό, Τομά Καζενάβ, δήλωσε στο BBC ότι η πόλη προετοιμάζεται «για κάθε ενδεχόμενο», καθώς η φωτιά έχει φτάσει σε απόσταση μόλις 15 χιλιομέτρων από την πόλη. «Ετοιμαζόμαστε να φιλοξενήσουμε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, εάν χρειαστούν νέες εκκενώσεις», ανέφερε.

Κατά την επίσκεψή του στο Μπορντό, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε: «Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι δύσκολες και πρέπει να αντέξουμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι μια μικρότερη πυρκαγιά στη γειτονική περιοχή Λαντ, η οποία είχε οδηγήσει στην εκκένωση περισσότερων από 30.000 ανθρώπων, έχει πλέον «περιοριστεί», αν και εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. «Πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί τις επόμενες ώρες και τις επόμενες ημέρες», τόνισε.

Μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στη Γαλλία από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο

Η πυρκαγιά στη Ζιρόντ έχει ήδη καταστρέψει 42.000 εκτάρια γης, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές στη Γαλλία από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στον δήμο Σεστά, περίπου 16 χιλιόμετρα από το Μπορντό, οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν εκσκαφείς για να ξεριζώσουν δέντρα και να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες.

Η τεράστια πυρκαγιά, η οποία έχει προκαλέσει την εκκένωση 220.000 ανθρώπων, δεν επεκτάθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, ωστόσο παραμένει εκτός ελέγχου και «εξαιρετικά δύσκολη» στην αντιμετώπισή της, σύμφωνα με τον Νουνιέζ.

Μετά από έκτακτη συνεδρίαση της γαλλικής κυβέρνησης, ο υπουργός χαρακτήρισε τις φετινές πυρκαγιές «εντελώς πρωτοφανείς». Από τον Ιανουάριο έχουν καεί περισσότερα από 116.000 εκτάρια δασών και βλάστησης, πολύ περισσότερα από τα 70.000 εκτάρια που είχαν καεί συνολικά το 2025.

«Πρόκειται για την πιο οδυνηρή εκδήλωση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης»

Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι φέτος έχουν καεί 172.000 εκτάρια δασικής έκτασης, έξι φορές περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Ο Πέδρο Σάντσεθ, μιλώντας σε συνέδριο για το κλίμα, τόνισε ότι οι πυρκαγιές δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά.

«Πρόκειται για την πιο οδυνηρή εκδήλωση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, η οποία κάνει τις πυρκαγιές πιο καταστροφικές, τους καύσωνες συχνότερους και τη γη μας πιο ευάλωτη. Δεν πρόκειται πλέον για εξαίρεση. Είναι ο κανόνας», δήλωσε.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πράσινη μετάβαση, Τερέζα Ριμπέρα, δήλωσε ότι η Ευρώπη δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη για τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Σε συνέντευξή της στην εφημερίδα El País ανέφερε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Οκτώβριο μια νέα, πολύ πιο ολοκληρωμένη στρατηγική προσαρμογής.

Μια σειρά από καύσωνες, συμπεριλαμβανομένων των θερμοκρασιών-ρεκόρ του Ιουνίου, τις οποίες οι επιστήμονες θεωρούν αδύνατες χωρίς την επίδραση της κλιματικής αλλαγής, έχουν αφήσει το έδαφος εξαιρετικά ξηρό και τη βλάστηση εύφλεκτη, δημιουργώντας ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωση των πυρκαγιών.

Η αντιπυρική περίοδος ενδέχεται να διαρκέσει έως τις αρχές Νοεμβρίου

Αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε ότι η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε ήδη από τον Απρίλιο και ενδέχεται να διαρκέσει έως τις αρχές Νοεμβρίου. Παράλληλα, επισήμανε ότι από τα μέσα της εβδομάδας αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος πυρκαγιών στη Γαλλία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συντονίσει την αποστολή επτά αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων στη Γαλλία, καθώς και έξι αεροσκαφών και τριών δασοπυροσβεστικών ομάδων στην Ισπανία, αφού οι δύο χώρες ενεργοποίησαν τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Επιπλέον, έχουν αποσταλεί ειδικοί στην περιοχή του Μπορντό για την υποστήριξη των τοπικών αρχών.

Οι αξιωματούχοι τόνισαν τον πρωτοφανή χαρακτήρα των πρόσφατων πυρκαγιών, οι οποίες εξαπλώνονται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρόσφατη πυρκαγιά στη νότια Ισπανία, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, εξαπλωνόταν με ταχύτητα περίπου 6,5 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ οι πυροσβέστες μπορούν να επέμβουν αποτελεσματικά μόνο όταν η εξάπλωση δεν ξεπερνά τα 300 μέτρα την ώρα.

Η έκταση των πυρκαγιών στην Ευρώπη έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της ηπείρου να ανταποκριθεί σε τέτοιες κρίσεις. Η Ιταλία συγκαταλέγεται στις περίπου δέκα ευρωπαϊκές χώρες που απέστειλαν μέσα και προσωπικό στη Γαλλία και την Ισπανία, ενώ αντιμετωπίζει ταυτόχρονα και δικές της μεγάλες πυρκαγιές.

Στην Πορτογαλία εκδηλώθηκαν πολλές πυρκαγιές σε βόρειες και κεντρικές περιοχές, με περισσότερους από 1.000 πυροσβέστες και διασώστες να επιχειρούν για την κατάσβεσή τους.

Στην Ιταλία, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Απουλίας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους ήταν τουρίστες που διέμεναν σε κάμπινγκ μέσα σε πευκοδάση, απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης από τη χερσόνησο Γκαργκάνο, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν τις παραλίες.

Άλλοι 58 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους στην περιοχή Μαρατέα, όταν πυρκαγιά εξαπλώθηκε στη γειτονική Βασιλικάτα.

Η Ιταλία προετοιμάζεται για το τέταρτο κύμα καύσωνα της χρονιάς, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν από την Τετάρτη τους 38 έως 40°C.

Συναγερμός για την ποιότητα αέρα από τους καπνούς

Ο καπνός από τις πυρκαγιές στη Γαλλία συνεχίζει να προκαλεί «σημαντική επιδείνωση» της ποιότητας του αέρα σε μεγάλο μέρος της περιοχής Νουβέλ-Ακιτέν και σε γειτονικές περιοχές, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Οι ηλικιωμένοι, οι έγκυες γυναίκες και όσοι πάσχουν από αναπνευστικά ή χρόνια νοσήματα κλήθηκαν να λάβουν προφυλάξεις. Οι υγειονομικές αρχές συνέστησαν στους πολίτες να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα, να φορούν μάσκα FFP2 όταν βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα.

Το γραφείο του πρωθυπουργού της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι έχουν ήδη αποσταλεί στην πληγείσα περιοχή περισσότερες από 1,5 εκατομμύριο μάσκες FFP2.