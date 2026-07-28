Αϊτή: Στις κάλπες τον Δεκέμβριο για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία

Η Αϊτή ετοιμάζεται για εκλογές, τις πρώτες μετά από μία δεκαετία, με τον πρώτο γύρο των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών να έχει προγραμματιστεί για τις 13 Δεκεμβρίου και τα τελικά αποτελέσματα να αναμένονται στις 7 Μαρτίου. Ο προηγούμενος σχεδιασμός ματαιώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια από συμμορίες, ενώ η χώρα βρίσκεται σε πολιτικό κενό μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ το 2021.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Αϊτή
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το εκλογικό συμβούλιο της Αϊτής ανακοίνωσε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, με τον δεύτερο γύρο να ακολουθεί στις 21 Φεβρουαρίου.
  • Ο προηγούμενος σχεδιασμός για διεξαγωγή εκλογών τον Αύγουστο ματαιώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς συμμορίες ελέγχουν αρκετές περιοχές της χώρας.
  • Η Αϊτή δεν έχει πρόεδρο μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ τον Ιούλιο του 2021, ενώ το εκλογικό συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία εγγραφής ψηφοφόρων και την εκπαίδευση υπευθύνων για την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε τροχιά εκλογών μπαίνει η Αϊτή, η οποία ετοιμάζεται να προσφύγει στις κάλπες για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία. Το εκλογικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, με τον δεύτερο γύρο να ακολουθεί στις 21 Φεβρουαρίου και τα τελικά αποτελέσματα να αναμένονται στις 7 Μαρτίου.

Ο προηγούμενος σχεδιασμός για διεξαγωγή εκλογών τον Αύγουστο, με δεύτερο γύρο τον Δεκέμβριο, ματαιώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς συμμορίες ελέγχουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Νωρίτερα, το εκλογικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία εγγραφής των ψηφοφόρων και την εκπαίδευση των υπευθύνων για την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα, δημοσίευσε την οριστική λίστα με περισσότερα από 300 πολιτικά κόμματα που έχουν εγκριθεί για να συμμετάσχουν στις επερχόμενες εκλογές.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, δεν έχει πρόεδρο μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ από ομάδα εκτελεστών τον Ιούλιο του 2021. Την εξουσία ασκούν μεταβατικές αρχές, που δυσκολεύονται να χειριστούν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή εκλογών.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ