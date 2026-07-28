Αϊτή: Στις κάλπες τον Δεκέμβριο για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία

Σε τροχιά εκλογών μπαίνει η Αϊτή, η οποία ετοιμάζεται να προσφύγει στις κάλπες για πρώτη φορά μετά από μία δεκαετία. Το εκλογικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ο πρώτος γύρος των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου, με τον δεύτερο γύρο να ακολουθεί στις 21 Φεβρουαρίου και τα τελικά αποτελέσματα να αναμένονται στις 7 Μαρτίου.

Ο προηγούμενος σχεδιασμός για διεξαγωγή εκλογών τον Αύγουστο, με δεύτερο γύρο τον Δεκέμβριο, ματαιώθηκε λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια, καθώς συμμορίες ελέγχουν αρκετές περιοχές της χώρας.

Haïti organisera des élections en fin d’année sous condition de sécurité

➡️ https://t.co/h6NLFfQTCy pic.twitter.com/ExitucYutw — FRANCE 24 Français (@France24_fr) July 28, 2026

Νωρίτερα, το εκλογικό συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε τη διαδικασία εγγραφής των ψηφοφόρων και την εκπαίδευση των υπευθύνων για την ασφάλεια της εκλογικής διαδικασίας, ενώ παράλληλα, δημοσίευσε την οριστική λίστα με περισσότερα από 300 πολιτικά κόμματα που έχουν εγκριθεί για να συμμετάσχουν στις επερχόμενες εκλογές.

Η Αϊτή, η φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, δεν έχει πρόεδρο μετά τη δολοφονία του Ζοβενέλ Μοΐζ από ομάδα εκτελεστών τον Ιούλιο του 2021. Την εξουσία ασκούν μεταβατικές αρχές, που δυσκολεύονται να χειριστούν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή εκλογών.