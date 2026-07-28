Σαν σήμερα 28 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας
Γεγονότα
- 1821: Οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βρυώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι.
- 1822: Η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.
- 1914: Η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Αρχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
- 1920: Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. (10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο)
- 1948: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές – θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του σερ Λούτβιγκ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προοίμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη.
- 1998: Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα Κατεχόμενα.
Γεννήσεις
- 1836: Εμμανουήλ Ροΐδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. («Πάπισσα Ιωάννα») (Θαν. 7/1/1904)
- 1902: Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. («Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της») (Θαν. 17/9/1994)
- 1954: Ούγκο Τσάβες, Βενεζουελάνος πολιτικός. (Θαν. 5/3/2013)
- 1974: Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛ.Α.Σ.), πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019.
- 1977: Μανού Τζινόμπιλι, Αργεντίνος καλαθοσφαιριστής.
Θάνατοι
- 1741: Αντόνιο Βιβάλντι, Βενετσιάνος συνθέτης. (Γεν. 4/3/1678)
- 1750: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης. (Γεν. 21/3/1685)
- 1794: Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, Γάλλος δικηγόρος και πολιτικός, δεσπόζουσα μορφή της Γαλλικής Επανάστασης του 1789.
- 1980: Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ. (Γεν. 2/6/1959)