Σαν σήμερα 28 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Αλέξης Τσίπρας
Σαν σήμερα, στις 28 Ιουλίου 1974, γεννήθηκε στην Αθήνα ο δύο φορές διατελέσας πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σαν σήμερα, 28 Ιουλίου, η ελληνική ιστορία σηματοδοτείται από την οριστική εγκατάλειψη του Σουλίου από τους Σουλιώτες το 1821 και την ολοκλήρωση της καταστροφής της στρατιάς του Δράμαλη το 1822.
  • Το 1914 η Αυστροουγγαρία κήρυξε τον πόλεμο στη Σερβία, σηματοδοτώντας την αρχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, ενώ το 1920 υπογράφηκε η Συνθήκη των Σεβρών, που έβαλε την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
  • Ανάμεσα στα γεγονότα της ημέρας είναι και η διοργάνωση αγώνων το 1948 που αποτέλεσαν το προοίμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, καθώς και η απόφαση του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων το 1998 για αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας

Γεγονότα

  • 1821: Οι Σουλιώτες, πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βρυώνη, εγκαταλείπουν οριστικώς το Σούλι.
  • 1822: Η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά.
  • 1914: Η Αυστροουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία. Αρχή του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • 1920: Ο σουλτάνος Μεχμέτ ο 6ος υπογράφει τη Συνθήκη των Σεβρών, που βάζει την οριστική «ταφόπλακα» στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται «η χώρα των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών», σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. (10 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο)
  • 1948: Μία μέρα πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές – θύματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, με πρωτοβουλία του σερ Λούτβιγκ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προοίμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων, που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη.
  • 1998: Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει την Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τιτίνα Λοϊζίδου για τη δημευμένη περιουσία της στα Κατεχόμενα.

Γεννήσεις

  • 1836: Εμμανουήλ Ροΐδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας. («Πάπισσα Ιωάννα») (Θαν. 7/1/1904)
  • 1902: Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος. («Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της») (Θαν. 17/9/1994)
  • 1954: Ούγκο Τσάβες, Βενεζουελάνος πολιτικός. (Θαν. 5/3/2013)
  • 1974: Αλέξης Τσίπρας, Έλληνας πολιτικός (ΣΥΡΙΖΑ, ΕΛ.Α.Σ.), πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 έως το 2019.
  • 1977: Μανού Τζινόμπιλι, Αργεντίνος καλαθοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1741: Αντόνιο Βιβάλντι, Βενετσιάνος συνθέτης. (Γεν. 4/3/1678)
  • 1750: Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ, Γερμανός συνθέτης. (Γεν. 21/3/1685)
  • 1794: Μαξιμιλιανός Ροβεσπιέρος, Γάλλος δικηγόρος και πολιτικός, δεσπόζουσα μορφή της Γαλλικής Επανάστασης του 1789.
  • 1980: Σωτηρία Βασιλακοπούλου, Ελληνίδα φοιτήτρια, μέλος της ΚΝΕ. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια απεργιακής κινητοποίησης στην ΕΤΜΑ, όταν παρασύρθηκε από φορτηγό της επιχείρησης. Από τις σύγχρονες ηρωίδες του ΚΚΕ. (Γεν. 2/6/1959)
Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ