Πετρέλαιο: Νέα μεγάλη πτώση στις τιμές – Στα 88,36 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν νέα σημαντική πτώση στις συναλλαγές της Δευτέρας, με το αργό να υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα επταημέρου. Συγκεκριμένα, το Brent διαμορφώθηκε στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου, ενώ το αμερικανικό αργό WTI έκλεισε στα 82,61 δολάρια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Δευτέρας, υποχωρώντας σε χαμηλά επίπεδα επταημέρου.
  • Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν απώλειες 8,7%, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου.
  • Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για το αμερικανικό αργό WTI, το οποίο υποχώρησε κατά 7,5%, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Δευτέρας, με το αργό να υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα επταημέρου, εν μέσω πιέσεων στις διεθνείς αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν απώλειες 8,7%, καταγράφοντας πτώση 8,42 δολαρίων, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), το οποίο υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια ή 7,5%, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι.

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