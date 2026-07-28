Πετρέλαιο: Νέα μεγάλη πτώση στις τιμές – Στα 88,36 δολάρια το βαρέλι

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Νέα σημαντική πτώση κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις συναλλαγές της Δευτέρας, με το αργό να υποχωρεί σε χαμηλά επίπεδα επταημέρου, εν μέσω πιέσεων στις διεθνείς αγορές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημείωσαν απώλειες 8,7%, καταγράφοντας πτώση 8,42 δολαρίων, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 88,36 δολάρια το βαρέλι. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο από τις 17 Ιουλίου.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και για το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI), το οποίο υποχώρησε κατά 6,70 δολάρια ή 7,5%, κλείνοντας στα 82,61 δολάρια το βαρέλι.