Μαριάννα Τουμασάτου: «Δεν διδαχθήκαμε από την Ιστορία, συνεχίζουμε να επαναλαμβάνουμε τα λάθη μας»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης στο ένθετο Enjoy και τη δημοσιογράφο Μαρία Ανδρέου παραχώρησε η Μαριάννα Τουμασάτου, με αφορμή την καλοκαιρινή θεατρική της σύμπραξη με τον Αιμίλιο Χειλάκη και την Αθηνά Μαξίμου.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την πορεία της, αλλά και για ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, την πολιτική και τις αλλαγές που, όπως ανέφερε, χρειάζεται η χώρα.

Σε ερώτηση σχετικά με τους λόγους για τους οποίους, όπως εκτιμά, πολλά πράγματα παραμένουν ίδια στη χώρα μας, η ίδια απάντησε πως συχνά επαναλαμβάνονται τα ίδια λάθη, χωρίς να αξιοποιούνται τα διδάγματα της Ιστορίας.

«Γιατί πολύ απλά δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Αυτό έχει δείξει η ιστορία μας. Ότι τα λάθη μας τα επαναλαμβάνουμε, γιατί δεν μας γίνονται μάθημα και δεν διαβάζουμε καλά την Ιστορία μας, στα σχολεία μας, γιατί στο τέλος όλα είναι θέμα παιδείας. Αλλά και παγκοσμίως η ανθρωπότητα, θα έλεγα, όταν πηγαίνει από τον έναν πόλεμο στον άλλο, δεν νομίζω ότι και εκείνη μαθαίνει από τα λάθη της», δήλωσε η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Μάλλον η φύση του ανθρώπου ρέπει προς το κακό και την απληστία. Και όλα αυτά, ας τα σκεφτούμε καλά, γιατί το τοπίο είναι άκρως εκλογικό και διανύουμε μια σύνθετη και σημαντική προεκλογική περίοδο και το παρόν μας θέλει δυναμικά παρόντες, για να έχουμε ένα καλύτερο μέλλον».

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί χώρος σε νέους ανθρώπους και πολιτικούς φορείς με διαφορετική αντίληψη, διαφάνεια και προτεραιότητα το δημόσιο συμφέρον, υποστηρίζοντας ότι η κοινωνία χρειάζεται μια συνολική αλλαγή στάσης και νέες επιλογές για το μέλλον.

«Να δώσουμε φωνή και σε άλλους πολιτικούς, σε νέους ανθρώπους, έντιμους, που δεν έχουν στόχο να φάνε την περιουσία του ελληνικού λαού ή να πουλήσουν και να ξεπουλήσουν τη χώρα. Αρκετά με εκείνους που έκαναν τεράστιες περιουσίες και έγιναν πολιτικοί για να εξυπηρετήσουν πρώτα από όλα τα δικά τους συμφέροντα. Βρισκόμαστε πλέον στο σημείο που είμαστε αναγκασμένοι ως λαός να αλλάξουμε συνολικά τη νοοτροπία μας και να δώσουμε προτεραιότητα σε νέους πολιτικούς φορείς».

Αναφερόμενη στο αν έχουν πλέον διαμορφωθεί οι συνθήκες για μια τέτοια αλλαγή, τόνισε:

«Έχουν δημιουργηθεί πλέον οι συνθήκες για να φανούν αυτοί οι πολιτικοί που θα πάρουν θέσεις, όχι για να πλουτίσουν οι ίδιοι αλλά για να καλυτερεύσει συνολικά το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και να έχει μια καλύτερη προοπτική η χώρα μας. Αν δεν αντιδράσουμε σε αυτές τις εκλογές, πότε;».