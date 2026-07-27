Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Παντελή Παντελίδη: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω»

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Ραγίζει καρδιές η Αθηνά Παντελίδου για τον γιο της, Παντελή Παντελίδη. Η μητέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας μία φωτογραφία του την οποία συνόδευσε με λίγες μόνο λέξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 32 ετών, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Από τότε, η Αθηνά Παντελίδου δεν έχει σταματήσει να κρατά ζωντανή τη μνήμη του γιου της μέσα από δημόσιες αναρτήσεις, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και μηνύματα γεμάτα αγάπη και συγκίνηση.

Σήμερα, η Αθηνά Παντελίδου ανάρτησε μία φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη γράφοντας: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω».