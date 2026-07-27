Ραγίζει καρδιές η μητέρα του Παντελή Παντελίδη: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω»

Η Αθηνά Παντελίδου, μητέρα του αείμνηστου Παντελή Παντελίδη, δημοσίευσε μία συγκινητική φωτογραφία του γιου της, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Lifestyle

Παντελής Παντελίδης
Φωτογραφία αρχείου INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ραγίζει καρδιές η Αθηνά Παντελίδου για τον γιο της, Παντελή Παντελίδη, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του με τις λέξεις: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω».
  • Υπενθυμίζεται ότι ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 32 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα.
  • Από τότε, η Αθηνά Παντελίδου δεν έχει σταματήσει να κρατά ζωντανή τη μνήμη του γιου της μέσα από δημόσιες αναρτήσεις, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και μηνύματα γεμάτα αγάπη και συγκίνηση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Ραγίζει καρδιές η Αθηνά Παντελίδου για τον γιο της, Παντελή Παντελίδη. Η μητέρα του δημοφιλούς τραγουδιστή δημοσίευσε το μεσημέρι της Δευτέρας μία φωτογραφία του την οποία συνόδευσε με λίγες μόνο λέξεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παντελής Παντελίδης σκοτώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2016, σε ηλικία 32 ετών, όταν το όχημα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού, και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Από τότε, η Αθηνά Παντελίδου δεν έχει σταματήσει να κρατά ζωντανή τη μνήμη του γιου της μέσα από δημόσιες αναρτήσεις, δημοσιεύοντας φωτογραφίες και μηνύματα γεμάτα αγάπη και συγκίνηση.

Σήμερα, η Αθηνά Παντελίδου ανάρτησε μία φωτογραφία του Παντελή Παντελίδη γράφοντας: «Αστέρι μου, ψυχή μου, πάντα θα σε περιμένω».

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ