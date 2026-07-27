Ενα νέο κεφάλαιο έχει ξεκινήσει στην προσωπική ζωή της Σίσσυς Χρηστίδου, η οποία βρίσκεται σε σχέση με τον Κερκυραίο επιχειρηματία Στέφανο Νεδέλκο. Αυτό το διάστημα, μάλιστα, η παρουσιάστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο Νησί των Φαιάκων μαζί με την κουμπάρα της Χριστίνα Κοντοβά και άλλους φίλους.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Παρότι κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει δημόσια τη σχέση τους, άνθρωποι από το περιβάλλον τους αναφέρουν πως διατηρούν πολύ στενή επικοινωνία, ακόμη και όταν οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ή η απόσταση δεν τους επιτρέπουν να είναι μαζί. Οι ίδιοι άνθρωποι αναφέρουν ότι η παρουσιάστρια είναι τόσο τρυφερή, που φροντίζει ακόμη και όταν δεν είναι μαζί με τον επιχειρηματία, η επικοινωνία τους να γίνεται τόσο συχνά, ώστε ο ένας να νιώθει διαρκώς τον άλλον στο πλευρό του.

Η Σ. Χρηστίδου και ο Στ. Νεδέλκος γνωρίστηκαν το Πάσχα στην Κέρκυρα, μέσα από κοινή παρέα και η φλόγα δεν άργησε να ανάψει. Η ίδια είχε βρεθεί στο νησί μαζί με τους γιους της και τους κουμπάρους της, προκειμένου να ζήσει το διάσημο Πάσχα του νησιού. Λίγο καιρό μετά, ταξίδεψαν μαζί στο Αμστερνταμ και περίπου έναν μήνα αργότερα στην Ιταλία, και συγκεκριμένα στη Νάπολη και στο Σορέντο, από όπου η παρουσιάστρια έχει ανεβάσει απόλυτα τρυφερά στιγμιότυπα συνοδευόμενα με τραγούδια όπως αυτό το «Fall in love again». Αυτό το ταξίδι με τα ατελείωτα road trip στις γύρω περιοχές της νότιας Ιταλίας φαίνεται ότι τους ένωσε απόλυτα και κάπως έτσι έγινε η αρχή.

Ο Στ. Νεδέλκος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στον χώρο της εστίασης. Οσοι τον γνωρίζουν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο που ξεκίνησε από χαμηλά και μέσα από σκληρή δουλειά και επιμονή κατάφερε να δημιουργήσει σημαντική επαγγελματική πορεία, έχοντας σήμερα παρουσία σε τρία εστιατόρια στην Κέρκυρα.

Προέρχεται από εργατική οικογένεια του νησιού, την οποία ο πατέρας του φρόντιζε να συντηρεί με το επάγγελμα του ελαιοχρωματιστή. Παράλληλα, αγαπά ιδιαίτερα τα ταξίδια και έχει επισκεφθεί πολλούς προορισμούς στο εξωτερικό, διευρύνοντας τους ορίζοντές του μέσα από τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει.

Μέχρι πριν από το Πάσχα, αν και περιζήτητος εργένης, κρατούσε χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, αποφεύγοντας να απασχολεί τη δημοσιότητα. Ανθρωποι που τον γνωρίζουν τον περιγράφουν ως έναν ιδιαίτερα κοινωνικό αλλά και επιλεκτικό άνθρωπο στις προσωπικές του σχέσεις. Μέχρι σήμερα, ήταν αφοσιωμένος στην επαγγελματική του πορεία και δεν έχει δημιουργήσει δική του οικογένεια.

Εκτός από την επιχειρηματική του δραστηριότητα, είναι γνωστός στην Κέρκυρα και για την αγάπη του στον αθλητισμό. Εχει ασχοληθεί με το μπάσκετ και το Brazilian Jiu Jitsu, ενώ είναι φανατικός φίλος του Ολυμπιακού, τον οποίο ακολουθεί συχνά ακόμη και σε αγώνες του εξωτερικού. Παράλληλα, η Σ. Χρηστίδου ετοιμάζεται για μια απαιτητική τηλεοπτική χρονιά. Η παρουσιάστρια παραμένει στο Mega, όπου βρίσκεται από το 2021, με τη διαφορά ότι από τη νέα σεζόν το «Χαμογέλα και πάλι» θα προβάλλεται σε καθημερινή βάση.

Η νέα αυτή επαγγελματική πρόκληση σηματοδοτεί μια διαφορετική καθημερινότητα, αλλά τα Σαββατοκύριακα θα παραμένουν ελεύθερα, δίνοντάς της περισσότερο χρόνο για την προσωπική της ζωή.