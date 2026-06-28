Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανατρεπτική έναρξη της εκπομπής και η ευχή για… «Καλά Χριστούγεννα»

Η τελευταία εκπομπή της σεζόν για τη Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε με έναν ανατρεπτικό και χιουμοριστικό τρόπο. Η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές με γιορτινή διάθεση, φέρνοντας τα Χριστούγεννα στο πλατό, υπό τους ήχους του «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey, και ευχόμενη «Καλά Χριστούγεννα» κόντρα στις καλοκαιρινές θερμοκρασίες.

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Σίσσυ Χρηστίδου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκίνησε την τελευταία εκπομπή της σεζόν με έναν ανατρεπτικό και άκρως χιουμοριστικό τρόπο.
  • Η παρουσιάστρια επέλεξε να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές της με γιορτινή διάθεση, φέρνοντας τα… Χριστούγεννα στο πλατό.
  • Κόντρα στις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες των ημερών, η εκπομπή έκανε τη διαφορά, με την Σίσσυ Χρηστίδου να εύχεται καλά Χριστούγεννα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με έναν ανατρεπτικό και άκρως χιουμοριστικό τρόπο ξεκίνησε η τελευταία εκπομπή της σεζόν για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια επέλεξε να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές της με γιορτινή διάθεση, φέρνοντας τα… Χριστούγεννα στο πλατό αντί για τα μηνύματα που συνηθίζονται στα φινάλε των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Το πλατό πλημμύρισε με τη φωνή της Mariah Carey και το διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You», με την παρουσιάστρια να κάνει την είσοδό της μέσα σε ένα γιορτινό σκηνικό. Κόντρα στις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες των ημερών, η εκπομπή έκανε τη διαφορά, μετρώντας χιουμοριστικά αντίστροφα και την Σίσσυ Χρηστίδου να εύχεται καλά Χριστούγεννα.

Το «Χαμογέλα και Πάλι» έριξε αυλαία για 8η σεζόν, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να φωνάζει μπροστά από την κάμερα όλους τους συνεργάτες της, προκειμένου να τους ευχαριστήσει και να τους ευχαριστήσει.

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