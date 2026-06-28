Σίσσυ Χρηστίδου: Η ανατρεπτική έναρξη της εκπομπής και η ευχή για… «Καλά Χριστούγεννα»

Με έναν ανατρεπτικό και άκρως χιουμοριστικό τρόπο ξεκίνησε η τελευταία εκπομπή της σεζόν για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια επέλεξε να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές της με γιορτινή διάθεση, φέρνοντας τα… Χριστούγεννα στο πλατό αντί για τα μηνύματα που συνηθίζονται στα φινάλε των τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Το πλατό πλημμύρισε με τη φωνή της Mariah Carey και το διαχρονικό «All I Want for Christmas Is You», με την παρουσιάστρια να κάνει την είσοδό της μέσα σε ένα γιορτινό σκηνικό. Κόντρα στις υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες των ημερών, η εκπομπή έκανε τη διαφορά, μετρώντας χιουμοριστικά αντίστροφα και την Σίσσυ Χρηστίδου να εύχεται καλά Χριστούγεννα.

Το «Χαμογέλα και Πάλι» έριξε αυλαία για 8η σεζόν, με τη Σίσσυ Χρηστίδου να φωνάζει μπροστά από την κάμερα όλους τους συνεργάτες της, προκειμένου να τους ευχαριστήσει και να τους ευχαριστήσει.