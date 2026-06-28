Καύσωνας στην Ευρώπη: Με θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών θα επηρεαστούν 191 εκατομμύρια πολίτες

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τουλάχιστον 191 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την Κυριακή 28/06 συνθήκες καύσωνα και θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου.
  • Σχεδόν το σύνολο της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας είδε τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή 28/06, όπως και 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα μεγάλο τμήμα της Γερμανίας.
  • Η Σλοβακία, η Σερβία, η Κροατία, η Ιταλία, η Αυστρία, καθώς και το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας επηρεάστηκαν επίσης. Στη Γαλλία, 11 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετώπισαν υψηλές θερμοκρασίες πριν λήξει ο «κόκκινος συναγερμός» εκείνο το βράδυ.

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Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αριθμός των ανθρώπων στην Ευρώπη που καλούνται να αντιμετωπίσουν σήμερα Κυριακή 28/06, συνθήκες καύσωνα και θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών κελσίου, υπολογίζεται σε τουλάχιστον 191 εκατομμύρια, ιδίως σε Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία.

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Ελαφρά μειωμένος έναντι των προβλέψεων του Σαββάτου 27/06 που αφορούσαν σε τουλάχιστον 193 εκατομμύρια πολίτες.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου για περισσότερους από 381 εκατομμύρια κατοίκους σε όλη την Ευρώπη έναντι περισσότερων από 400 εκατομμύρια την Κυριακή 28/06. Η ανάλυση, βασίζεται σε προβλέψεις της γερμανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας και σε προβλέψεις πληθυσμού για το 2025 του Joint Research Center, ευθυγραμμίζεται με τα στοιχεία της αυστριακής ΜΚΟ Klimadashboard.

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Πότε λήγει ο «κόκκινος» συναγερμός στη Γαλλία

Σχεδόν το σύνολο της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας αναμένεται να δουν τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα Κυριακή, όπως και 42 εκατομμύρια άνθρωποι σε ένα μεγάλο τμήμα της Γερμανίας, ιδίως στο Βερολίνο. Η Σλοβακία, η Σερβία, η Κροατία, η Ιταλία, η Αυστρία, όπως και το δυτικό τμήμα της Ουκρανίας αναμένεται επίσης να επηρεαστούν.

Στη Γαλλία, όπου αναμένεται απόψε το βράδυ να λήξει ο «κόκκινος συναγερμός» για καύσωνα, 11 εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεαστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες.

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