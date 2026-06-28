Ντίνος Σπυρόπουλος: Αποκάλυψε τι του είπε ο Δάνης Κατρανίδης έναν μήνα πριν πεθάνει

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso και τον Νίκο Νικόλιζα παραχώρησε ο Ντίνος Σπυρόπουλος. Ο γνωστός θεατρικός συγγραφέας μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τον Δάνη Κατρανίδη.

«Αυτός ο άνθρωπος υπήρξε τόσο απλός, μέχρι που έφυγε από τη ζωή», είπε ο Ντίνος Σπυρόπουλος.

Όταν ρωτήθηκε πώς ήταν οι τελευταίες στιγμές του Δάνη Κατρανίδη, αποκάλυψε: «Τελευταία φορά που μίλησα μαζί του ήταν ένα μήνα προτού πεθάνει. Δεν μπορούσε να μιλήσει, και όμως πιέστηκε, γιατί ήθελε να μου μιλήσει.

Η Μίρκα ήταν συνεχώς κοντά του, όπως και η πρώην σύζυγός του. Θυμάμαι μόνο τη φράση που μου είπε πολύ βραχνά: «Ντίνο, το παλεύω». Κανείς δεν περίμενε ότι ο Δάνης θα φύγει τόσο απρόσμενα».