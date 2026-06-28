Σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού το Μπαχρέιν μετά την επίθεση από το Ιράν – Ζημιές σε συγκρότημα κατοικιών

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Διεθνή Νέα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Μπαχρέιν βρίσκεται σε «κατάσταση ύψιστου συναγερμού» μετά την αντιμετώπιση ιρανικών πυραύλων και drones από την αντιαεροπορική του άμυνα την Κυριακή 28/06.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, ως αντίποινα για αμερικανικά πλήγματα.
  • Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ καταδίκασαν τις επιθέσεις ως «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας τους και ζήτησαν έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

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Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι την Κυριακή 28/06 ότι η αντιαεροπορική τους άμυνας αντιμετώπισαν αποτελεσματικά πυρά ιρανικών πυραύλων και drones. Στο Μπαχρέιν που βρίσκεται σε «κατάσταση ύψιστου συναγερμού», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε ένας ορισμένος αριθμός βλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις ύπουλες ιρανικές επιθέσεις».

Φρουροί της Επανάστασης: “Επιτεθήκαμε σε Μπαχρέιν-Κουβέιτ για αντίποινα”

Ένα κτίριο κατοικιών στο βασίλειο του Κόλπου του Μπαχρέιν υπέστη σοβαρές ζημιές σε ιρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε το υπουργείο που δημοσίευσε φωτογραφίες από το χτύπημα.

Σοβαρές ζημιές σε κτίριο κατοικιών από την ιρανική επίθεση, σύμφωνα με την κυβέρνηση του ΜπαχρέινΔεν σκοτώθηκε κανείς, ανέφερε το υπουργείο. Δημοσίευσε φωτογραφίες από αυτό που φαίνεται να είναι το ρετιρέ ενός πολυώροφου οικιστικού συγκροτήματος σε ερείπια, με τοίχους που λείπουν και οροφές που έχουν καταρρεύσει, στο κυβερνείο Μουχαράκ της μικροσκοπικής χώρας.
Σοβαρές ζημιές σε κτίριο κατοικιών από την ιρανική επίθεση, σύμφωνα με την κυβέρνηση του Μπαχρέιν

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Φρουροί της Επανάστασης: Επιτέθήκαμε σε βάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τις επιθέσεις ως μία εσκεμμένη και κατ’ επανάληψη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να καταστήσει υπόλογο το Ιράν.

Με τη σειρά του, το Κουβέιτ καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του έπειτα από πλήγματα σήμερα «την αυγή» εναντίον του εδάφους του, λέγοντας ότι «θέτουν σε κίνδυνο» τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το Ιράν ανακοίνωσε επίθεση με drones κατά του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε σε ανακοίνωση που εξέδωσε τις «Απεχθείς και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Ιράν (…) η τελευταία από τις οποίες [πραγματοποιήθηκε] την αυγή [σήμερα]». Το μικρό εμιράτο του Κόλπου είχε κάνει λόγο νωρίτερα για πυρά «εχθρικών πυραύλων και drones» που είχαν στόχο το έδαφός του.

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