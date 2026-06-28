Σε κατάσταση έκτακτου συναγερμού το Μπαχρέιν μετά την επίθεση από το Ιράν – Ζημιές σε συγκρότημα κατοικιών

Οι ένοπλες δυνάμεις του Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι την Κυριακή 28/06 ότι η αντιαεροπορική τους άμυνας αντιμετώπισαν αποτελεσματικά πυρά ιρανικών πυραύλων και drones. Στο Μπαχρέιν που βρίσκεται σε «κατάσταση ύψιστου συναγερμού», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε ένας ορισμένος αριθμός βλημάτων που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτές τις ύπουλες ιρανικές επιθέσεις».

Ένα κτίριο κατοικιών στο βασίλειο του Κόλπου του Μπαχρέιν υπέστη σοβαρές ζημιές σε ιρανική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Δεν υπήρξαν θύματα, ανέφερε το υπουργείο που δημοσίευσε φωτογραφίες από το χτύπημα.

Η ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης

Νωρίτερα το πρωί της Κυριακής, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει πως εξαπέλυσαν επιθέσεις σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε αντίποινα για τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό έδαφος, με τις δύο πλευρές να κατηγορούν η μία την άλλη για παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε τις επιθέσεις ως μία εσκεμμένη και κατ’ επανάληψη παραβίαση της κυριαρχίας και της ασφάλειας της χώρας και κάλεσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να πραγματοποιήσει έκτακτη συνεδρίαση για να καταστήσει υπόλογο το Ιράν.

Με τη σειρά του, το Κουβέιτ καταδίκασε την «κατάφωρη παραβίαση» της κυριαρχίας του έπειτα από πλήγματα σήμερα «την αυγή» εναντίον του εδάφους του, λέγοντας ότι «θέτουν σε κίνδυνο» τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Το υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε σε ανακοίνωση που εξέδωσε τις «Απεχθείς και επαναλαμβανόμενες επιθέσεις του Ιράν (…) η τελευταία από τις οποίες [πραγματοποιήθηκε] την αυγή [σήμερα]». Το μικρό εμιράτο του Κόλπου είχε κάνει λόγο νωρίτερα για πυρά «εχθρικών πυραύλων και drones» που είχαν στόχο το έδαφός του.