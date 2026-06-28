Σάλος με ρασοφόρο YouTuber στην Εύβοια: Έκανε… εξορκισμό σε λαγοκέφαλο και προέτρεψε 12χρονη να τον πιάσει

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα πρωτοφανές συμβάν σημειώθηκε σε παραλία της Νότιας Εύβοιας, με πρωταγωνιστή έναν 48χρονο ρασοφόρο YouTuber, ο οποίος εμφανίζεται ως μοναχός, να τελεί αγιασμό και εξορκισμό λόγω της εμφάνισης λαγοκέφαλου.
  • Ο ρασοφόρος προέτρεψε μια 12χρονη κοπέλα να βουτήξει στο νερό και να πιάσει το επικίνδυνο ψάρι, διαβεβαιώνοντάς την ότι «δεν χρειάζεται να φοβάσαι, πλέον έχω τελέσει εξορκισμό είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο».
  • Η προτροπή αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της μητέρας, με τον ρασοφόρο να της αρπάζει το κινητό, να εξαπολύει χυδαίες ύβρεις μπροστά στα παιδιά της και στη συνέχεια να τρέπεται σε φυγή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα πρωτοφανές συμβάν, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, σημειώθηκε σε παραλία της Νότιας Εύβοιας, με πρωταγωνιστή έναν 48χρονο ρασοφόρο YouTuber, ο οποίος εμφανίζεται ως μοναχός.

Σύμφωνα με το «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE», το περιστατικό ξεκίνησε όταν ο συγκεκριμένος άνδρας -που έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τη δικαιοσύνη- άρχισε να τελεί αγιασμό και εξορκισμό στην παραλία λόγω της εμφάνισης λαγοκέφαλου, προκαλώντας την έκπληξη μιας μητέρας και των δύο ανήλικων παιδιών της, ηλικίας 12 και 14 ετών, που βρίσκονταν στο σημείο.

Η προτροπή στην 12χρονη

Μόλις ολοκλήρωσε την «τελετή», ο ρασοφόρος προέτρεψε τη 12χρονη κοπέλα να βουτήξει στο νερό και να πιάσει το επικίνδυνο ψάρι, διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Δεν χρειάζεται να φοβάσαι, πλέον έχω τελέσει εξορκισμό είναι άκακος με τη δύναμη του Τιμίου Σταυρού έφυγε το δαιμόνιο» φέρεται να της είπε, σύμφωνα πάντα με το ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE.

Η αντίδραση της μητέρας και η απάντηση με ύβρεις

Η προτροπή αυτή προκάλεσε την άμεση και οργισμένη αντίδραση της μητέρας, η οποία άρχισε να καταγράφει τον ρασοφόρο με το κινητό της τηλέφωνο. Εκείνος, σε κατάσταση αμόκ, της άρπαξε τη συσκευή και την πέταξε μακριά. Όταν η γυναίκα του δήλωσε ότι θα καλέσει την αστυνομία, ο 48χρονος εξαπέλυσε χυδαίες ύβρεις εναντίον της μπροστά στα μάτια των παιδιών της και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

 

 

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