Απομακρύνθηκε από την Ψαθούρα το ακυβέρνητο δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER» – Ρυμουλκείται σε λιμάνι της Τουρκίας

Μία σημαντική μηχανική βλάβη είχε αφήσει ακυβέρνητο το δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER» με σημαία Μάλτας στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόννησο.

Από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) είχε απευθύνει έκκληση προς τα παραπλέοντα πλοία να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό κρινόταν αναγκαίο. Σύμφωνα με νεώτερη ενημέρωση από το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Αλοννήσου επέβαλε διοικητικές κυρώσεις στον Πλοίαρχο δεξαμενόπλοιου (Δ/Ξ) σημαίας Μάλτας: Συγκεκριμένα, το εν λόγω πλοίο παρουσίασε μηχανική βλάβη στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της νησίδας Ψαθούρας, χωρίς ο Πλοίαρχος να ενημερώσει άμεσα, ως όφειλε, την αρμόδια Λιμενική Αρχή αναφορικά με το περιστατικό.

Τελικά, μόλις τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 28/06 το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο «Αιγαίον Πέλαγος» κατάφερε να προσδέσει επιτυχώς το «JUPITER» με 17 μέλη πλήρωμα, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, και στα αμπάρια του 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων.

Το πλοίο απομακρύνθηκε από την περιοχή της Ψαθούρας και πλέον μεταφέρεται σε ασφαλή λιμένα της Τουρκίας.