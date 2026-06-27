Ακυβέρνητο παραμένει το δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Αλοννήσου

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Αλόννησος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ακυβέρνητο παραμένει το δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER» ανοιχτά της Αλοννήσου, εξαιτίας μηχανικής βλάβης, σύμφωνα με το ΕΚΣΕΔ.
  • Στο πλοίο επιβαίνουν 17 Τούρκοι υπήκοοι, ενώ μεταφέρει περίπου 5.000 τόνους προϊόντων πετρελαίου. Δίπλα του βρίσκεται το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο “Αιγαίον Πέλαγος”.
  • Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή θαλάσσια ρύπανση. Οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του περιστατικού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ακυβέρνητο εξαιτίας μηχανικής βλάβης παραμένει το δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER», με σημαία Μάλτας, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόννησο, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

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Το δεξαμενόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα, Τούρκοι υπήκοοι, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να εκπέμψει σήμα επείγουσας κατάστασης και να τεθεί σε επιφυλακή ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης. Μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους προϊόντων πετρελαίου ενώ δίπλα βρίσκεται το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο “Αιγαίον Πέλαγος”.

Δεν κινδυνεύει το πλήρωμα

Το ΕΚΣΕΔ απηύθυνε έκκληση προς τα παραπλέοντα πλοία της περιοχής να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του περιστατικού.

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