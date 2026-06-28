Φρουροί της Επανάστασης: “Επιτεθήκαμε σε Μπαχρέιν-Κουβέιτ για αντίποινα”

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Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή πως εκτόξευσαν πυραύλους και drones εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν, σε αντίποινα για τις νέες αμερικανικές επιθέσεις στη χώρα τους.

«Μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη διακοπή των διπλωματικών διαδικασιών»

«Η παραβίαση της εκεχειρίας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 1 του Μνημονίου Συνεννόησης (MoU) του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με το δίκτυο Press TV.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται πως «κατέστρεψαν οκτώ σημαντικές εγκαταστάσεις των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στη βάση Αλί αλ Σάλεμ του Κουβέιτ και στη βάση του 5ου Στόλου στο λιμάνι Σαλμάν του Μπαχρέιν».

«Κάθε εχθρική επίθεση, ανεξαρτήτως προσχήματος, ακόμη και εναντίον ασήμαντων στόχων (…) θα λάβει αμείλικτη απάντηση», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.