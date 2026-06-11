Το Ιράν ανακοίνωσε επίθεση με drones κατά του Πέμπτου Στόλου των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ο ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιχείρηση με drones εναντίον του Πέμπτου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ο οποίος εδρεύει στο Μπαχρέιν, ως απάντηση στην παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και τις αμερικανικές στρατιωτικές επιθέσεις σε περιοχές του νοτίου Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιρανικές στρατιωτικές μονάδες πραγματοποίησαν την επιχείρηση χρησιμοποιώντας διάφορους τύπους drones καμικάζι και κρούσης, στοχεύοντας εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον Πέμπτο Στόλο των ΗΠΑ.

Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι μεταξύ των στόχων που επλήγησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης ήταν κεραίες επικοινωνίας και εγκαταστάσεις ραντάρ που συνδέονται με το σύστημα αεράμυνας Patriot, το οποίο είναι ανεπτυγμένο μαζί με τον στόλο.

Η ανακοίνωση περιέγραψε την επιχείρηση ως απάντηση στα πρόσφατα πλήγματα των ΗΠΑ σε νότιες περιοχές της χώρας και τόνισε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, μαζί με άλλα στρατιωτικά σώματα, παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν αυτό που αποκάλεσε «επιτιθέμενο εχθρό».

Ο ιρανικός στρατός δήλωσε επιπλέον ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του μέχρι να θεωρήσει ότι η απάντηση στην υποτιθέμενη επιθετικότητα έχει ολοκληρωθεί και οι στόχοι του έχουν επιτευχθεί.

Προειδοποιητικές σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ότι ήχησε προειδοποιητική σειρήνα, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο.

Οι αρχές δεν έδωσαν άμεσα περαιτέρω διευκρινίσεις για την αιτία του συναγερμού, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη συμμόρφωσης με τις οδηγίες ασφαλείας που εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Πηγές: Reuters, WANA