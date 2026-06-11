Νέα πολλαπλά αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν: Εκρήξεις στη Δυτική Τεχεράνη, στο νησί Κις και στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς

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Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν σήμερα νέο κύμα μαζικών στρατιωτικών επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, για δεύτερη διαδοχική ημέρα, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο χωρών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM), οι επιθέσεις είχαν χαρακτήρα αυτοάμυνας και στράφηκαν εναντίον πολλαπλών στόχων σε ιρανικό έδαφος.

Η CENTCOM ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις εκτελέστηκαν στις 17:15 ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ (00:15 ώρα Ελλάδας) κατόπιν εντολής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως αποτελούν απάντηση σε αυτό που χαρακτηρίζει ως συνεχιζόμενες και αδικαιολόγητες επιθετικές ενέργειες από πλευράς του Ιράν.

«Οι δυνάμεις της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ ξεκίνησαν πρόσθετα αμυντικά πλήγματα εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν κατόπιν εντολής του Αρχιστράτηγου. Τα πλήγματα αποτελούν απάντηση στη συνεχιζόμενη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα του Ιράν», ανέφερε η ανακοίνωση.

U.S. Central Command forces began launching additional self-defense strikes today at 5:15 p.m. ET against multiple targets in Iran at the Commander in Chief’s direction. The strikes are in response to Iran’s unwarranted and continued aggression. — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 10, 2026

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τους στόχους που επλήγησαν ή για τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Εκρήξεις σε πολλές περιοχές του Ιράν

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr αναφέρει ότι ενεργοποιήθηκαν συστήματα αεράμυνας στη δυτική Τεχεράνη. Κάτοικοι της Τεχεράνης δήλωσαν ότι άκουσαν σειρήνες αεροπορικής άμυνας από το δυτικό τμήμα του κυβερνητικού συγκροτήματος.

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν επίσης αναφέρει εκρήξεις σε διάφορες άλλες τοποθεσίες:

στις νότιες πόλεις Σιρίκ και Μινάμπ

στην πόλη – λιμάνι Μπαντάρ Αμπά

στο νησί Κις

στο Γκόργκαν

Το Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σε ένα εργοστάσιο πετροχημικών στο κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars, το οποίο βρίσκεται στην περιοχή Ασαλούγιε.

Προαναγγελία των χτυπημάτων από Τραμπ και Χέγκσεθ

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων επιδρομών, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων επιδρομών, σε δηλώσεις του από το Οβάλ Γραφείο ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προαναγγείλει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Τεχεράνης.

«Θα τους επιτεθούμε, θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά», είπε χαρακτηριστικά.

«Με βάση το ελικόπτερο, θεωρώ ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε», ανέφερε απευθυνόμενος στους δημοσιογράφους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε λίγο αργότερα και ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος, μιλώντας έξω από το αρχηγείο της CENTCOM στην Τάμπα της Φλόριντα προειδοποίησε ότι η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να εντείνει ακόμη περισσότερο τις επιχειρήσεις εάν η Τεχεράνη δεν προχωρήσει σε συμφωνία.

«Η Κεντρική Διοίκηση θα έχει πολλή δουλειά απόψε, επειδή ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι θα χτυπήσουμε το Ιράν σκληρά, και θα το κάνουμε», ανέφερε.

Αντιπρόσωπος του Ιράν στον ΟΗΕ: Καμία συμφωνία μέσω απειλών και βίας

Από την πλευρά της Τεχεράνης, ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, απέρριψε τις αμερικανικές απειλές και κάλεσε την Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει τη στρατιωτική πίεση.

Μιλώντας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, τόνισε ότι «καμία διαρκής συμφωνία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσω απειλών, εκφοβισμού ή χρήσης βίας».

Παράλληλα, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τις επαναλαμβανόμενες απειλές περί χρήσης στρατιωτικής ισχύος κατά της χώρας του, υποστηρίζοντας ότι η επίλυση της κρίσης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας.