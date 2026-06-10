Μπιλ Γκέιτς στο Κογκρέσο: «Ο Επστάιν με εκβίαζε για τις απιστίες στον γάμο μου – Δεν έβλαψα κανέναν»

Ενώπιον της ερευνητικής επιτροπής του Κογκρέσου στις ΗΠΑ βρέθηκε ο Μπιλ Γκέιτς, καταθέτοντας για τις σχέσεις του με τον Τζέφρι Επστάιν. Ο ισχυρός άνδρας της τεχνολογίας διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε οποιαδήποτε γνώση για τις παράνομες και εγκληματικές δραστηριότητες του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

«Θέλω να το δηλώσω με σαφήνεια: δεν υπήρξα ποτέ μάρτυρας ούτε είχα καμία ένδειξη πως ο Επστάιν εμπλεκόταν σε κάποια συνεχιζόμενη εγκληματική δραστηριότητα», είπε στην εισαγωγική τοποθέτησή του που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του GatesNotes.

«Δεν έβλαψα ποτέ κανέναν», συμπλήρωσε.

Κατά τη διάρκεια της ακρόασης, ο Γκέιτς παραδέχθηκε ότι διέπραξε ένα «βαρύ σφάλμα κρίσης» με το να συναντηθεί με τον Τζέφρι Επστάιν . Ο συνιδρυτής της Microsoft υπογράμμισε ότι «δεν θα έπρεπε ποτέ εξαρχής να έχει συναντηθεί με τον Επστάιν ».

Ερευνούν τη σχέση του με τον Επστάιν

Ο Μπιλ Γκέιτς έφθασε σήμερα το πρωί στο Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον προκειμένου να καταθέσει σε μια επιτροπή του αμερικανικού Κογκρέσου, η οποία ερευνά την υπόθεση Επστάιν και τα μέλη της θέλουν να ακούσουν τον δισεκατομμυριούχο για τις σχέσεις φιλίας που είχε με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα.

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας έγινε έτσι το τελευταίο χρονικά ισχυρό πρόσωπο με διασυνδέσεις με τον Επστάιν που καταθέτει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Κατά την άφιξή του στο Καπιτώλιο, ο Γκέιτς επισήμανε ότι προσήλθε αυτοβούλως και εξέφρασε την ελπίδα η κατάθεσή του να φανεί χρήσιμη.

«Ελπίζω ότι η κατάθεσή μου θα βοηθήσει το σημαντικό έργο αυτής της επιτροπής, προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα», δήλωσε λίγο προτού εισέλθει στην αίθουσα.

«Αν και δεν παρέστη ποτέ ούτε συμμετείχε σε καμία παράνομη ενέργεια του Επστάιν , ανυπομονεί να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής», είχε δηλώσει τον Απρίλιο μια εκπρόσωπος Τύπου του δισεκατομμυριούχου σε μια ανακοίνωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, όταν ανακοινώθηκε αυτή η ακρόαση.

Ο πρόεδρος αυτής της επιτροπής έρευνας, ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τζέιμς Κόμερ επιβεβαίωσε πριν από την ακρόαση πως τα μέλη της θέλουν να μάθουν περισσότερα «σχετικά με τη σχέση με τον Επστάιν και τη Μάξγουελ», τη συνεργό του που εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών στις ΗΠΑ.

«Τι είδε; Γνώριζε τι συνέβαινε; Ενεπλάκη σε όλο αυτό;», συμπλήρωσε ο βουλευτής ενώπιον δημοσιογράφων.

Στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Μπιλ Γκέιτς δήλωσε πως οι δεσμοί του με τον Τζέφρι Επστάιν ήταν ένα «τεράστιο λάθος» παραδεχόμενος στα μέλη του ιδρύματός του ότι είχε εξωσυζυγικές σχέσεις με δύο Ρωσίδες, αρνούμενος, όμως, οποιαδήποτε εμπλοκή στις ενέργειες του Αμερικανού χρηματιστή, ο οποίος πέθανε στη φυλακή το 2019 πριν από τη δίκη του για σεξουαλικά εγκλήματα.

Εκβιασμοί Επστάιν για τις απιστίες του

Σύμφωνα με την επίσημη γραπτή δήλωση της κατάθεσης του Μπιλ Γκέιτς, ο συνιδρυτής της Microsoft ξεκαθάρισε τη θέση του, αναφέρθηκε στις συναντήσεις του με τον Επστάιν , αλλά και στις προσπάθειες εκβιασμού που δέχθηκε από αυτόν.

«Κατά την ίδια χρονική περίοδο, ένας υπάλληλος βρισκόταν σε διαδικασία αποχώρησης από το προσωπικό μου γραφείο. Αυτός ο υπάλληλος ενέπλεξε τον Επστάιν για να διαπραγματευτεί και να τον συμβουλεύσει σχετικά με τους όρους του διαζυγίου/αποχώρησής του. Δεν ζήτησα –ούτε ήθελα ή χρειαζόμουν– την εμπλοκή του Επστάιν σε αυτό το ζήτημα. Η εμπλοκή του είχε ως αποτέλεσμα ανταλλαγές emails, κλήσεις και συναντήσεις με μέλη της ομάδας μου και εμένα. Ωστόσο, η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε τελικά δεν διέφερε σε τίποτα από όσα είχαν ήδη συμφωνηθεί μήνες πριν ο Επστάιν αναμειχθεί.

Έπειτα από αυτό έμαθα ότι ο Επστάιν είχε λάβει γνώση ευαίσθητων πληροφοριών για την προσωπική μου ζωή, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι είχα υπάρξει άπιστος στον γάμο μου. Αυτές οι εξωσυζυγικές σχέσεις δεν είχαν καμία σχέση με τις επαφές μου με τον Επστάιν , αλλά ήταν επώδυνες για την οικογένειά μου. Όπως μπορεί να δει τώρα το κοινό, με βάση όσα έχουν κυκλοφορήσει στα αρχεία, ο Επστάιν προσπαθούσε να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες για τις απιστίες μου –επιπλέον των πολλών ψεμάτων που πρόσθετε πάνω σε αυτές– για να με πιέσει να έρθω ξανά σε επαφή μαζί του. Δεν τα κατάφερε σε αυτή την προσπάθεια, αλλά αυτό δείχνει μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις επαφές του μαζί μου για να προωθήσει την ατζέντα του».

«Δεν πήγα ποτέ στο νησί του»

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η σχέση του με τον καταδικασμένο χρηματιστή ήταν αποκλειστικά επιφανειακή και επικεντρωμένη στο φιλανθρωπικό του έργο, διαψεύδοντας οποιαδήποτε εμπλοκή του με τις ιδιόκτητες εκτάσεις ή τις παράνομες δραστηριότητες του Επστάιν .

«Δεν πήγα ποτέ στο νησί του, στο ράντσο του ή στο σπίτι του στη Φλόριντα. Δεν έχω θυματοποιήσει ποτέ κανέναν. Αν και ο ίδιος μπορεί να επιδίωξε να καλλιεργήσει μια προσωπική σχέση, εγώ δεν ενδιαφέρθηκα ποτέ για κάτι τέτοιο και δεν ανταποκρίθηκα.

Γνώρισα τον Επστάιν το 2011 μέσω ανθρώπων που εμπιστευόμουν στο επαγγελματικό και φιλανθρωπικό μου έργο. Ο Επστάιν ισχυριζόταν ότι μπορούσε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για την παγκόσμια υγεία από άτομα στα οποία παρείχε φορολογικές και περιουσιακές υπηρεσίες. Θυμάμαι ότι γνώριζα πως ο Επστάιν είχε αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα στο παρελθόν, αλλά δεν είχα κατανοήσει πλήρως την έκταση των εγκλημάτων που είχε διαπράξει. Αποδέχθηκα τη γνωριμία χωρίς να επιδείξω τον εξονυχιστικό έλεγχο που όφειλα».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Associated Press