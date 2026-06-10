Γεραπετρίτης από Σόφια: «Η Ελλάδα επισπεύδει την ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων – Στόχος απτά αποτελέσματα το 2027»

Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης της περιφερειακής συνεργασίας, της σταθερότητας και της επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, έστειλε από τη Σόφια ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Σύνοδο Κορυφής και στη Συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP).

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας χαρακτήρισε τη διάσκεψη «πολύ κρίσιμη», σημειώνοντας ότι αφορά όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μιας περιοχής που, όπως ανέφερε, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για τη σταθερότητα και την ευημερία όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και του ευρύτερου διεθνούς περιβάλλοντος.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Σύνοδος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σύνθετη διεθνή συγκυρία, με πολεμικές συγκρούσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη στην ευρύτερη περιοχή και με αυξημένους παράγοντες αστάθειας και ευαλωτότητας. Όπως ανέφερε, σε ένα τέτοιο περιβάλλον καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία η ύπαρξη μηχανισμών συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής, προκειμένου να καλλιεργείται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να περιορίζονται οι εντάσεις και να ενισχύεται η περιφερειακή συνοχή.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό οι χώρες που βρίσκονται στην περιοχή μας να έχουν την ευκαιρία να συνεργάζονται, να έχουν έναν ανοιχτό διάλογο και ένα πνεύμα συνεργασίας, έτσι ώστε να απομειώνονται οι εντάσεις και να δημιουργείται ένα γνήσιο πνεύμα συνεργασίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη συνδεσιμότητα των κρατών της περιοχής, την ενεργειακή συνεργασία, καθώς και οι πυλώνες ασφάλειας και συνεργασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, όπως είπε, στα ζητήματα της κοινής άμυνας, αλλά και στη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Ο κ. Γεραπετρίτης ανέδειξε τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην προσπάθεια επιτάχυνσης των ενταξιακών διαδικασιών των χωρών της περιοχής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως σημείωσε, η Αθήνα έχει αναλάβει συγκεκριμένη πρωτοβουλία για την επίσπευση της ευρωπαϊκής πορείας των Δυτικών Βαλκανίων, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια στρατηγική που εδράζεται στη Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης και στη διαχρονική ελληνική πολιτική υπέρ της ευρωπαϊκής ενσωμάτωσης της περιοχής.

«Η Ελλάδα έχει αναλάβει μια πρωτοβουλία για την επίσπευση των διαδικασιών σχετικά με την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι μια πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και συνεχίζεται σήμερα», ανέφερε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική των χωρών της περιοχής αποτελεί μονόδρομο, επισημαίνοντας ότι η πορεία προς την ευρωπαϊκή οικογένεια, θα πρέπει να συνεχιστεί με συνέπεια και συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο τα επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας και την ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Όπως ανέφερε, η ελληνική πλευρά θα εργαστεί ώστε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας να υπάρξουν απτά αποτελέσματα και ουσιαστική πρόοδος στις διαδικασίες ένταξης των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Αθήνας να λειτουργήσει ως δύναμη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης στην περιοχή.

Κλείνοντας τη δήλωσή του, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στη συμπλήρωση τριών δεκαετιών από την πρώτη διάσκεψη που εγκαινίασε το πλαίσιο συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Τόνισε ότι τριάντα χρόνια μετά, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η περιοχή καθιστούν ακόμη πιο αναγκαία τη στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών, προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας.

«Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι χώρες της περιοχής μας θα πρέπει να είναι κοντά, να συνεργάζονται και να διαμορφώνουν τις συνθήκες ειρήνης και ευημερίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης από τη Σόφια.