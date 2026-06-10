Τραμπ: Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν – Έχουμε δικαίωμα να το κάνουμε αυτό

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Σε τροχιά πλήρους σύγκρουσης κινούνται οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του, απειλώντας ανοιχτά με άμεση επανέναρξη των αεροπορικών επιδρομών.

Επικαλούμενος την πρόσφατη κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache, ο ένοικος του Λευκού Οίκου ξεκαθάρισε ότι η Ουάσινγκτον διατηρεί το πλήρες δικαίωμα για μια ισχυρή στρατιωτική απάντηση.

«Θα τους επιτεθούμε πολύ σκληρά»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός Πρόεδρος κλήθηκε να αποσαφηνίσει τις προηγούμενες δηλώσεις του, στις οποίες είχε αναφέρει ότι το Ιράν θα πρέπει «να πληρώσει το τίμημα» επειδή καθυστερεί υπερβολικά να καταλήξει σε συμφωνία.

Η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Πρόκειται να τους επιτεθούμε, και μάλιστα να τους επιτεθούμε πολύ σκληρά».

President Trump on Iran: “We’re going to be attacking them…We hit them hard yesterday. We’re going to hit them again hard again today.” pic.twitter.com/2Hw8fL7vGP — CSPAN (@cspan) June 10, 2026



Όταν στη συνέχεια οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν ευθέως αν αυτό σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν εκ νέου την εκστρατεία βομβαρδισμών τους, απάντησε: «Ναι, λοιπόν, με βάση το ελικόπτερο, υποθέτω ότι έχουμε το δικαίωμα να το κάνουμε αυτό».

Ωστόσο, απέφυγε να διευκρινίσει αν σκοπεύει να κάνει πράξη τις προηγούμενες απειλές του για επιθέσεις σε γέφυρες και υποδομές ενέργειες στο Ιράν.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ανοιχτά το Ιράν για την κατάρριψη του αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου τύπου Apache, το οποίο κατέπεσε πάνω από τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

«Απλώς πρέπει να υπογράψουν»

Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στην Τεχεράνη να προχωρήσει στην άμεση υπογραφή της συμφωνίας με τις ΗΠΑ εκφράζοντας παράλληλα την έντονη απογοήτευσή του για τον αργό ρυθμό των διαπραγματεύσεων που έχουν ως στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, οι συνομιλίες αυτές βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη.

«Δουλεύω με το Ιράν εδώ και αρκετούς μήνες», δήλωσε. «Θα έπρεπε να υπογράψουν τη συμφωνία. Είναι μια καλή συμφωνία».

Περιγράφοντας τις κωλυσιεργίες της ιρανικής πλευράς, ο Τραμπ πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Ήταν απλώς ένα “ταπ, ταπ, ταπ” (καθυστερήσεις). Δεν ξέρω τι κάνουν».

Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, το μόνο που απομένει πλέον για την επίτευξη της τελικής συμφωνίας είναι η τυπική επικύρωσή της.

«Όλο κι όλο αυτό που πρέπει να κάνουν, είναι να αρχίσουν να υπογράφουν ένα χαρτί. Έχει πλήρως διαπραγματευτεί [η συμφωνία]», σημείωσε.

«Έχουμε μια πλήρως διαπραγματευμένη [συμφωνία] — αλλά αυτοί καθυστερούν και καθυστερούν, και λένε “εντάξει, ας τους δώσουμε μερικές μέρες ακόμα”. Καθυστερούν επειδή πρόκειται για ένα σημαντικό έγγραφο», πρόσθεσε.