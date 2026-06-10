Τραμπ: «Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι νεκρός -Το Ιράν άργησε να διαπραγματευτεί τη συμφωνία, τώρα θα πληρώσει το τίμημα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία» και «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα», ενώ χαρακτήρισε τον «νταή της Μέσης Ανατολής» νεκρό και τον ιρανικό στρατό «απόλυτο χάος».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία» και ότι «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα».
  • Ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει ιρανικούς στόχους κοντά στον Κόλπο, ενώ παραμένει ασαφές τι σημαίνει αυτό για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες.
  • Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε πως «Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!!» και ότι το Ιράν «τώρα θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα!!!».

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν «άργησε πολύ να διαπραγματευτεί μια συμφωνία» και ότι ως αποτέλεσμα «θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα» .

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Δεν διευκρίνισε ποια μέτρα σκόπευε να λάβει, αλλά ο αμερικανικός στρατός έχει πλήξει ιρανικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων αεράμυνας και ραντάρ, κοντά στον Κόλπο.

Επίσης, δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό για τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, με τον Τραμπ να έχει επιμείνει προηγουμένως ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία.

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Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: Ο στρατός του Ιράν είναι ένα απόλυτο χάος. Μεγάλο μέρος του, όπως το Ναυτικό και η Πολεμική Αεροπορία τους, δεν υπάρχουν πια – Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά. Το Ιράν είναι μόνο λόγια και καμία δράση. Ο νταής της Μέσης Ανατολής είναι ΝΕΚΡΟΣ!!! Χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαπραγματευτούν μια συμφωνία που θα ήταν εξαιρετική γι’ αυτούς, τώρα θα πρέπει να πληρώσουν το τίμημα!!!

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