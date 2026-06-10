Τραμπ: «Πολύ ισχυρή και δυναμική» η απάντηση των ΗΠΑ στο Ιράν μετά την κατάρριψη Apache

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα αμερικανικά αντίποινα κατά του Ιράν ως «πολύ ισχυρά» και «ιδιαίτερα δυναμικά», μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache.
  • Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφο του ABC News, την ώρα που η CENTCOM ανακοίνωνε την έναρξη των πληγμάτων: «Πρόκειται για απάντηση σε όσα έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ».
  • Η αμερικανική πλευρά συνέδεσε την έναρξη της επιχείρησης με την κατάρριψη του ελικοπτέρου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα αμερικανικά αντίποινα κατά του Ιράν ως «πολύ ισχυρά» και «ιδιαίτερα δυναμικά», μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τις δηλώσεις σε δημοσιογράφο του ABC News, την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανακοίνωνε την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων.

«Πρόκειται για απάντηση σε όσα έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι η απάντηση έπρεπε να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυναμική, και αυτό ακριβώς είναι αυτή η επιχείρηση».

Η αμερικανική πλευρά συνέδεσε την έναρξη της επιχείρησης με την κατάρριψη του ελικοπτέρου, ενώ ο Τραμπ παρουσίασε τα πλήγματα ως απάντηση των ΗΠΑ στην ενέργεια που προηγήθηκε.

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