Τραμπ: «Πολύ ισχυρή και δυναμική» η απάντηση των ΗΠΑ στο Ιράν μετά την κατάρριψη Apache

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τα αμερικανικά αντίποινα κατά του Ιράν ως «πολύ ισχυρά» και «ιδιαίτερα δυναμικά», μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τις δηλώσεις σε δημοσιογράφο του ABC News, την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανακοίνωνε την έναρξη των στρατιωτικών πληγμάτων.

«Πρόκειται για απάντηση σε όσα έκαναν στο ελικόπτερό μας χθες το βράδυ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι η απάντηση έπρεπε να είναι πολύ ισχυρή, πολύ δυναμική, και αυτό ακριβώς είναι αυτή η επιχείρηση».

Η αμερικανική πλευρά συνέδεσε την έναρξη της επιχείρησης με την κατάρριψη του ελικοπτέρου, ενώ ο Τραμπ παρουσίασε τα πλήγματα ως απάντηση των ΗΠΑ στην ενέργεια που προηγήθηκε.