Ιράν: «Αν αθετήσετε τις δεσμεύσεις σας, θα περάσουμε σε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα», λέει ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου

Οι ΗΠΑ και το Ιράν κλιμακώνουν τη ρητορική τους, ενώ το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή επιβαρύνεται περαιτέρω μετά την καταγγελία του Ντόναλντ Τραμπ για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε ευθέως την Τεχεράνη για την επίθεση και προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το στρατιωτικό επιτελείο τον ενημέρωσε πως το Apache καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά κατά τη διάρκεια περιπολίας. Ο ίδιος τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «πρέπει, εκ των πραγμάτων, να απαντήσουν» στο περιστατικό.

Η τοποθέτηση του Τραμπ δείχνει σαφή μεταβολή της προηγούμενης ρητορικής του, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανιζόταν αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Ο ίδιος εξέφραζε την ελπίδα ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ειρηνευτική συμφωνία μέσα στις επόμενες δύο ή τρεις ημέρες.

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη υιοθέτησε επίσης σκληρή στάση. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην αθετήσουν τις δεσμεύσεις τους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης, σε περίπτωση κατάρρευσης των διαπραγματεύσεων.

«Προτιμούμε τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Αν αθετήσετε τις δεσμεύσεις σας, θα περάσουμε σε αυτό που γνωρίζουμε καλύτερα», έγραψε ο Γκαλιμπάφ στην πλατφόρμα Χ. Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου θεωρείται βασικός διαπραγματευτής στις συνομιλίες για την εκεχειρία.

Στο ίδιο πλαίσιο έντασης, το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο για νέα κλιμάκωση και προαναγγέλλει μεγαλύτερα πλήγματα εναντίον του Ιράν. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF), αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, επισκέφθηκε ασκήσεις εκπαίδευσης διοικητών στο βόρειο Ισραήλ και αναφέρθηκε στην επόμενη φάση των επιχειρήσεων.

«Η ιρανική προσπάθεια να επιβάλει νέους κανόνες και να αλλάξει την πραγματικότητα θα αποτύχει. Η επίθεση που πραγματοποιήσαμε στο Ιράν ήταν προετοιμασία για ένα πολύ πιο σημαντικό και βαρύ πλήγμα».

Οι δηλώσεις των τριών πλευρών διατηρούν υψηλά την ένταση στην περιοχή, ενώ οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε κρίσιμο σημείο. Η Ουάσιγκτον, η Τεχεράνη και το Τελ Αβίβ κινούνται πλέον σε περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις επόμενες κινήσεις τους να θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης.