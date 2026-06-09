Ηλιούπολη: Σε… ρινγκ μετατράπηκε το δημοτικό συμβούλιο – Ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι, δείτε βίντεο

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Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Ηλιούπολη, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι.

Σύμφωνα με το hlioupolitimes.gr, το κλίμα στην αίθουσα οξύνθηκε στη διάρκεια τοποθέτησης του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος Γιάννης Ταβουλάρης αντέδρασε έντονα σε σχόλια δημότισσας που παρακολουθούσε τη συνεδρίαση. Ο αντιδήμαρχος υποστήριξε ότι είχε προηγηθεί λεκτική και υβριστική επίθεση σε βάρος του. Η αντίδρασή του προκάλεσε έντονη λογομαχία, ενώ το κλίμα στην αίθουσα έγινε γρήγορα τεταμένο.

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Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς επιχείρησε να παρέμβει στο περιστατικό. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο κ. Αντζινάς φέρεται να δέχθηκε λεκτική επίθεση από συνεργάτη της δημοτικής αρχής, γεγονός που προκάλεσε νέα ένταση μέσα στην αίθουσα.

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Παρευρισκόμενοι παρενέβησαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα, ενώ ο δημοτικός σύμβουλος εξέφρασε σε έντονο ύφος τη δυσαρέσκειά του για όσα είχαν προηγηθεί. Σε βίντεο εμφανίζεται ο κ. Αντζινάς να συγκρατείται από άλλους παρευρισκομένους, ενώ ακούγεται να υποστηρίζει ότι υπέστη λεκτική επίθεση.

Την ώρα που η αντιπαράθεση βρισκόταν σε εξέλιξη, η διαδικτυακή μετάδοση της συνεδρίασης διακόπηκε. Έτσι, οι πολίτες που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση δεν είχαν εικόνα για όσα ακολούθησαν μέσα στην αίθουσα.

Λίγο αργότερα, οι αρμόδιοι αποφάσισαν την προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης και τη συνέχιση της διαδικασίας σε πιο ομαλές συνθήκες.

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Η συνεδρίαση είχε ως βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το έργο ανάπλασης του πάρκου Χαλικάκι, το οποίο απασχολεί τη δημόσια συζήτηση στην Ηλιούπολη. Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο, η ΕΤΑΔ εμφανίζεται θετική στο ενδεχόμενο παραχώρησης του συνόλου της έκτασης στον Δήμο Ηλιούπολης μέσω μίσθωσης, ώστε να προχωρήσει η ολοκλήρωση της ανάπλασης.

Το έργο εκτιμάται ότι θα απαιτήσει επένδυση περίπου 5 εκατομμυρίων ευρώ. Η δημοτική αρχή θεωρεί την παρέμβαση σημαντική για την αναβάθμιση της περιοχής, ενώ οι εξελίξεις γύρω από την παραχώρηση της έκτασης παραμένουν στο επίκεντρο της τοπικής αντιπαράθεσης.