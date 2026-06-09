Φορτηγό ανετράπη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και τυλίχθηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

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Έκλεισε το απόγευμα της Τρίτης (9/6/26) η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Βελεστίνου (πλησίον διασταύρωσης Μεγάλου Μοναστηρίου) έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό που κινείτο στο ρεύμα προς Λαμία.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες .

Στο σημείο έφτασε γρήγορα πυροσβεστικό όχημα που ανέλαβε την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων έκλεισε το ρεύμα προς Λαμία.