Φορτηγό ανετράπη στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και τυλίχθηκε στις φλόγες – ΒΙΝΤΕΟ

Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ύψος του Βελεστίνου, έκλεισε το απόγευμα της Τρίτης 9/6/26, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό. Το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες κάτω από άγνωστες συνθήκες

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Άγνωστα τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά
Σε εξέλιξη η έρευνα Πηγή:LamiaReport.gr
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκλεισε το απόγευμα της Τρίτης (9/6/26) η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος του Βελεστίνου, λόγω φωτιάς σε φορτηγό.
  • Το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες, κάτω από άγνωστες συνθήκες.
  • Πυροσβεστικό όχημα έφτασε γρήγορα στο σημείο για την κατάσβεση, ενώ η Τροχαία έκλεισε το ρεύμα προς Λαμία.

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Έκλεισε το απόγευμα της Τρίτης (9/6/26) η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης,  στο ύψος του Βελεστίνου (πλησίον διασταύρωσης Μεγάλου Μοναστηρίου) έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε σε φορτηγό που κινείτο στο ρεύμα προς Λαμία.

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Σύμφωνα με το lamiareport.gr, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες το μεγάλο όχημα εξετράπη της πορείας του, ανετράπη και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες .

Στο σημείο έφτασε γρήγορα πυροσβεστικό όχημα που ανέλαβε την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πλήρωμα της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων έκλεισε το ρεύμα προς Λαμία.

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