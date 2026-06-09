Ταλαιπωρία για τη Κατερίνα Βρανά στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης – «Η κατάσταση είναι απαράδεκτη»

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Μία τρομερή ταλαιπωρία βίωσε η Κατερίνα Βρανά, επιστρέφοντας από την Αυστραλία. Λόγω μίας καθυστέρησης της πτήσης της, η επιτυχημένη κωμικός έχασε το αεροπλάνο που θα την πήγαινε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. Η καλλιτέχνις περιέγραψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε στο αεροδρόμιο της γειτονικής χώρας, σε βίντεο που ανήρτησε στο προφίλ της στο Instagram.

«Επιστροφή από Αυστραλία – Ελλάδα. Καθυστερημένη πτήση με αποτέλεσμα χάνουμε τη σύνδεση Κωνσταντινούπολη – Αθήνα. Και αρχίζει το τρελό πανηγύρι. Δεν υπάρχει πουθενά κάπου να κάτσω», αναφέρει στο βίντεό της.

Και συνεχίζει: «Λοιπόν, παιδιά, λόγω καθυστέρησης της πτήσης από Αυστραλία, χάσαμε την πτήση που πάει Κωνσταντινούπολη – Αθήνα. Δεν μου έχουν φέρει αμαξίδιο, έπρεπε να έρθω με τα πόδια στο γραφείο ανταποκρίσεων, να δω αν μπορώ να πάρω άλλη πτήση.

Με έβαλαν σε πτήση που φεύγει 1 η ώρα το βράδυ, και υπάρχουν άλλες τρεις πτήσεις νωρίτερα. Έπρεπε να κάτσω στο πάτωμα, θέλω να πάω τουαλέτα, έχω ημικρανία, η βοηθός μου τα έχει παίξει. Έχουμε φωνάξει, έχουμε παρακαλέσει, η κατάσταση είναι απαράδεκτη, και βρήκα μια καλή κυρία που μπορεί να βοηθήσει, να δούμε αν θα καταφέρω να γυρίσω Ελλάδα σήμερα».

Έχασε το αμαξίδιό της

Σε story που ανέβασε λίγες ώρες μετά την ανάρτησή της, η Κατερίνα Βρανά αποκάλυψε πως μπορεί να γύρισε στην Αθήνα, ωστόσο έχασε το νέο της αμαξίδιο. Μάλιστα, τόνισε ότι έκλεισε συνολικά 32 ώρες ταξιδιού.

Συγκεκριμένα, είπε ότι: «Έφτασα στην Ελλάδα, αλλά χωρίς αμαξίδιο. Το καινούργιο μου λεοπαρδαλέ αμαξίδιο, δεν έχει έρθει, και δεν μπορούμε να το βρούμε.

Μπορεί να έχει έρθει, αλλά δεν μπορούμε να το βρούμε. Κάπου εδώ εγώ κλείνω 32 ώρες ταξιδιού. Παιδιά, έλεος. Μα@@@α έλεος, σουρεάλ».