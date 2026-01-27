Κατερίνα Βρανά: «Με το που έμεινα ανάπηρη, αυτό που ένιωσα να αδικείται περισσότερο ήταν η σεξουαλικότητά μου»

  • Η Κατερίνα Βρανά, καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μίλησε για το πώς η αναπηρία της επηρέασε την αυτοπεποίθησή της στα θέματα σεξουαλικότητας.
  • Η επιτυχημένη κωμικός εξομολογήθηκε ότι «με το που έμεινα ανάπηρη, αυτό που ένιωσα να αδικείται περισσότερο ήταν η σεξουαλικότητά μου, το αν θεωρούμαι ακόμα ελκυστική ή σέξι».
  • Η καλλιτέχνις ανέφερε ότι ακόμα «το πολεμάω και το παλεύω αυτό» για να αποκτήσει πλήρη αυτοπεποίθηση.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κατερίνα Βρανά
Φωτογραφία: Instagram/katerinavrana

Η Κατερίνα Βρανά ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Στη διάρκεια της συνέντευξής της με την οικοδέσποινα του «Super Κατερίνα», η επιτυχημένη κωμικός αναφέρθηκε στο πώς η αναπηρία της επηρέασε την αυτοπεποίθησή της στα θέματα που αφορούν το κομμάτι της σεξουαλικότητας.

Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις ενώ βρισκόταν στη Μαλαισία το 2017, έπαθε διάτρηση εντέρου που οδήγησε σε σηψαιμία και στη συνέχεια σε σηπτικό σοκ, με την ίδια από τότε να αντιμετωπίζει τα προβλήματα υγείας που δημιουργήθηκαν.

Ανάμεσα σε άλλα, η Κατερίνα Βρανά είπε στη συνέντευξή της πως: «Άμα λυπάσαι κάποιον, δεν θα παλέψεις ποτέ για τα δικαιώματά του. Γιατί θες να τον προστατέψεις λίγο ή να του κάνεις μία χάρη. Δεν ζητάμε χάρη. Ζητάμε να είμαστε ισότιμα μέλη της κοινωνίας! Η Ελλάδα δυστυχώς είναι παγιδευμένη πάρα πολύ σε κουτάκια και στερεότυπα και δυσκολευόμαστε να συζητήσουμε για πολλά από αυτά».

«Ας πούμε, εγώ με το που έμεινα ανάπηρη, αυτό που ένιωσα να αδικείται περισσότερο ήταν η σεξουαλικότητά μου, το αν θεωρούμαι ακόμα ελκυστική ή σέξι. Παλιά είχα μεγάλη αυτοπεποίθηση στα θέματα σεξουαλικότητας», συνέχισε η κωμικός.

Ακόμα, η καλλιτέχνις εξομολογήθηκε ότι: «Εμένα η αναπηρία επηρέασε φουλ τη σεξουαλικότητά μου. Όχι το πώς κάνω σεξ, επηρέασε την αυτοπεποίθηση που έχω εγώ για τον εαυτό μου, αν θα αρέσω, αν είμαι ελκυστική ή θελκτική, αν κάποιος θέλει να είναι μαζί μου γιατί το θέλει ή γιατί θέλει να κάνουμε σεξ επειδή έχει κάποιο φετίχ με ανάπηρη.

Δεν ένιωθα ούτε να φλερτάρω, ούτε να με πλησιάσει κάποιος. Μου πήρε πολύ χρόνο και ακόμα το πολεμάω και το παλεύω αυτό. Ακόμα δεν έχω αποκτήσει πλήρη αυτοπεποίθηση, στα επίπεδα που ήταν πριν».

18:24 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

18:03 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

16:47 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

16:04 , Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026

