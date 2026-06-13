Παντρεύτηκαν Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης: Βίντεο από την άφιξη της νύφης στην εκκλησία – Το τρυφερό φιλί που αντάλλαξαν

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Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή της βιώνουν η Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μάνη, τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη νύφη.

Η Δανάη Μπάρκα πιο λαμπερή από ποτέ, έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και στην είσοδο την περίμεναν συγκινημένοι η γιαγιά της, Τούλα, η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και ο πατέρας της.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός τούς φίλησε όλους και στη συνέχεια προχώρησε προς τον Ιερό Ναό όπου την περίμενε ο γαμπρός.

Αντάλλαξαν ένα τρυφερό και θερμό φιλί και μπήκαν στην εκκλησία για να τελεστεί ο γάμος.

Δείτε βίντεο από την άφιξη της νύφης: