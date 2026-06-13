Παντρεύτηκαν Δανάη Μπάρκα και Φάνης Μπότσης: Βίντεο από την άφιξη της νύφης στην εκκλησία – Το τρυφερό φιλί που αντάλλαξαν

Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μάνη, τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη νύφη. Η παρουσιάστρια έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, όπου την περίμεναν η γιαγιά της, η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και ο πατέρας της, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί με τον γαμπρό πριν την τελετή.

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Μπάρκα- Μπότσης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μάνη, τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη νύφη.
  • Η λαμπερή νύφη έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, όπου την περίμεναν συγκινημένοι η γιαγιά της, η μητέρα της Βίκυ Σταυροπούλου και ο πατέρας της.
  • Η παρουσιάστρια και ο γαμπρός αντάλλαξαν ένα τρυφερό και θερμό φιλί πριν μπουν στην εκκλησία για να τελεστεί ο γάμος.

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Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή της βιώνουν η Δανάη Μπάρκα με τον Φάνη Μπότση. Το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Μάνη, τόπο με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τη νύφη.

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Η Δανάη Μπάρκα πιο λαμπερή από ποτέ, έφτασε στην εκκλησία συνοδευόμενη από τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη και στην είσοδο την περίμεναν συγκινημένοι η γιαγιά της, Τούλα, η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου και ο πατέρας της.

Η παρουσιάστρια και ηθοποιός τούς φίλησε όλους και στη συνέχεια προχώρησε προς τον Ιερό Ναό όπου την περίμενε ο γαμπρός.

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Αντάλλαξαν ένα τρυφερό και θερμό φιλί και μπήκαν στην εκκλησία για να τελεστεί ο γάμος.

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Δείτε βίντεο από την άφιξη της νύφης:

 

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