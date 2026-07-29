Πηνελόπη Πλάκα: «Ζούμε για τους άλλους και τελικά δεν ζούμε για εμάς»

Συνέντευξη στο ένθετο Enjoy και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια παραχώρησε η Πηνελόπη Πλάκα, στην οποία, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη δύναμη της κωμωδίας, τη σημασία του γέλιου στη σύγχρονη καθημερινότητα, αλλά και για τις κοινωνικές πιέσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν τις επιλογές και τη ζωή των ανθρώπων.

Η γνωστή ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η κωμωδία σε μια εποχή γεμάτη άγχος και απαιτήσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως μια πολύτιμη «ανάσα» για τον κόσμο.

«Η κωμωδία είναι μια ανάσα για τον κόσμο. Τη θεωρώ τόσο σημαντική όσο και την ίδια την ανάσα. Χωρίς ανάσα δεν ζεις. Το ίδιο ισχύει και για τη χαρά. Θέλουμε το γέλιο στη ζωή μας, θέλουμε να ξεφύγουμε από τις έγνοιες και τα προβλήματα. Θέλουμε να πάμε κάπου για δυο ώρες και να πούμε “αχ, γέλασα με την ψυχή μου”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στις κοινωνικές προσδοκίες που συχνά καθορίζουν τη ζωή των ανθρώπων, η Πηνελόπη Πλάκα υπογράμμισε πως η κοινωνία εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα και τις προσωπικές διαδρομές του καθενός, ενώ παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι πολλές φορές οι άνθρωποι αισθάνονται την ανάγκη να απολογούνται για τις αποφάσεις τους, επειδή φοβούνται την κριτική ή την αποδοκιμασία των άλλων.

«Έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα του καθενός μας. Και αυτό αφορά τα πάντα. Την προσωπική ζωή, τις επαγγελματικές επιλογές, όλα. Νομίζω ότι, ως κοινωνία, είμαστε ακόμη πολύ πίσω. Γιατί να μη ζήσει ο καθένας όπως πραγματικά έχει ανάγκη; Γιατί πρέπει ο διπλανός του να τον ρωτήσει γιατί δεν έχει παντρευτεί ακόμη, γιατί δεν έχει κάνει παιδί ή γιατί δεν είναι στρέιτ; Γιατί να πρέπει να απολογείται;».

Τέλος, η ηθοποιός υποστήριξε πως η σημερινή κοινωνία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη φάση, όπου, παρά το γεγονός ότι όλοι μιλούν περισσότερο από ποτέ, η ουσιαστική επικοινωνία μοιάζει να γίνεται όλο και πιο δύσκολη, παρομοιάζοντας την κατάσταση με τον «Πύργο της Βαβέλ».

«Κι έτσι οι άνθρωποι κλεινόμαστε στον εαυτό μας γιατί, καλώς ή κακώς, επηρεαζόμαστε. Αναρωτιόμαστε μήπως έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μήπως δεν πρέπει να πούμε κάτι, μήπως ο άλλος μας κρίνει. Ε, όχι. Δεν γίνεται να ζούμε για τους άλλους. Κι όμως, πολλές φορές αυτό κάνουμε. Ζούμε για τους άλλους και τελικά δεν ζούμε για εμάς. Επικρατεί ένα αλαλούμ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο ως κοινωνία. Μου θυμίζει τον Πύργο της Βαβέλ. Ο καθένας μιλάει, αλλά λίγοι πραγματικά επικοινωνούν».