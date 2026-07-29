Πάρος: Ενεργοποιήθηκε το 112 για πυρκαγιά στην Αγκαιριά – Οδηγία απομάκρυνσης προς την Αλυκή

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, όσοι βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία Αλυκής και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας #Πάρου
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγκαιριά απομακρυνθείτε προς #παραλία_Αλυκής
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026