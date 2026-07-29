Πάρος: Ενεργοποιήθηκε το 112 για πυρκαγιά στην Αγκαιριά – Οδηγία απομάκρυνσης προς την Αλυκή

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου. Όσοι βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία Αλυκής και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Πάρος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εστάλη μήνυμα μέσω του 112 για πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.
  • Όσοι βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία Αλυκής.
  • Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων και των Αρχών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, όσοι βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία Αλυκής και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ