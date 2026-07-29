Πάρος: Ενεργοποιήθηκε το 112 για πυρκαγιά στην Αγκαιριά – Οδηγία απομάκρυνσης προς την Αλυκή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για την φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή Αγκαιριά της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των Αρχών, όσοι βρίσκονται στην περιοχή καλούνται να απομακρυνθούν προς την παραλία Αλυκής και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων φορέων.