Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο – Είχαν επαγγελματική σχέση

Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου, καθώς ο 28χρονος καθ' ομολογίαν δολοφόνος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο και είχαν επαγγελματική σχέση λόγω της υπόθεσης ασύλου του. Η απολογία του περιλαμβάνει αντιφατικές δηλώσεις σχετικά με την τύχη ενός λάπτοπ και τον ισχυρισμό ότι δεν ήθελε να κάνει κακό, αλλά πως όλα έγιναν γρήγορα μετά από διαπληκτισμό

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δολοφονία Σταύρου Γεωργίου - 28χρονος Αιγύπτιος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος του Σταύρου Γεωργίου γνώριζε καιρό τον δικηγόρο και είχαν επαγγελματική σχέση, καθώς είχε αναλάβει την υπόθεση του ασύλου του.
  • Ο 28χρονος κατηγορούμενος φέρεται να άλλαξε την αρχική του ομολογία σχετικά με το λάπτοπ, δηλώνοντας στην απολογία του ότι το έδωσε σε φίλο, αντί να το πούλησε.
  • Στην απολογία του, ο δράστης υποστήριξε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό, αλλά μετά από διαπληκτισμό χτύπησε τον δικηγόρο, τον άφησε λιπόθυμο και έφυγε παίρνοντας το λάπτοπ.

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Νέα στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για την άγρια δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος γνώριζε καιρό τον δικηγόρο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Star, τον γνώριζε και δεν ήταν ένας άγνωστος και ο ίδιος για τον Σταύρο Γεωργίου στον οποίο είχε αναθέσει την υπόθεση του ασύλου του. Είχαν τη σχέση πελάτη – δικηγόρου, όπως παραδέχθηκε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

«Με το θύμα γνωριζόμαστε από παλιότερα. Εδώ και πολύ καιρό. Είχε αναλάβει να τακτοποιήσει τα έγγραφά μου για το άσυλό μου», είπε ο 28χρονος κατηγορούμενος.

Σημειώνεται πάντως ότι άλλα είχε πει ο δράστης στην αρχική του ομολογία, όταν συνελήφθη.

«Πούλησα το λάπτοπ για 50 ευρώ», είπε στους αστυνομικούς. «Έδωσα το λάπτοπ σε φίλο μου», είπε στην απολογία του, όταν ρωτήθηκε από τον ανακριτή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα. Διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το λάπτοπ και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε επίσης στην απολογία του.

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