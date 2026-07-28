Τραμπ, Ζελένσκι και Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο: Δύο πόλεμοι, δύο ηγέτες και ένας πρόεδρος που μπορεί να τα ανατρέψει όλα

Οι σχεδόν ταυτόχρονες επισκέψεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο αποτυπώνουν τη νέα πραγματικότητα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Ντόναλντ Τραμπ. Παρότι οι δύο ηγέτες βρίσκονται στην Ουάσινγκτον για διαφορετικούς λόγους, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: γνωρίζουν ότι η στάση του Αμερικανού προέδρου μπορεί να αλλάξει από τη μία στιγμή στην άλλη, με συνέπειες για τους πολέμους που δίνουν οι χώρες τους.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να αποτελούν τη σημαντικότερη στρατιωτική και οικονομική δύναμη στον κόσμο και μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο παραμένει κρίσιμη για κάθε σύμμαχο. Ωστόσο, η λήψη αποφάσεων στην Ουάσινγκτον μοιάζει πλέον να εξαρτάται περισσότερο από τις προσωπικές διαθέσεις του Τραμπ παρά από μια σταθερή στρατηγική, σημειώνει ο Guardian.

Ο Νετανιάχου πηγαίνει στην Ουάσινγκτον πιο αποδυναμωμένος από ποτέ

Μέχρι πριν από λίγους μήνες, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θεωρούνταν ο πιο προνομιακός συνομιλητής του Τραμπ. Η εικόνα αυτή, όμως, έχει αλλάξει αισθητά μετά τον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Νετανιάχου είχε πείσει τον Αμερικανό πρόεδρο να εμπλακεί στρατιωτικά, εκτιμώντας ότι το καθεστώς της Τεχεράνης θα κατέρρεε γρήγορα. Η εκτίμηση αυτή δεν επιβεβαιώθηκε και έκτοτε οι σχέσεις των δύο ανδρών ψυχράνθηκαν.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει δημόσια τη δυσαρέσκειά του προς τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, ενώ πληροφορίες από τον Λευκό Οίκο κάνουν λόγο για έντονες ιδιωτικές εκρήξεις εναντίον του. Παράλληλα, το Ισραήλ έμεινε εκτός των συνομιλιών ΗΠΑ και Ιράν, δεν εισακούστηκε στις αντιρρήσεις του για την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία, ούτε στη συμφωνία πυρηνικής συνεργασίας της Ουάσινγκτον με τη Σαουδική Αραβία.

Την ίδια στιγμή, δημοσκόπηση των Economist/YouGov έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύουν ότι ο Νετανιάχου θα έπρεπε να συλληφθεί κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ για εγκλήματα πολέμου.

Ο Ζελένσκι επιστρέφει με περισσότερη αυτοπεποίθηση

Η εικόνα του Ουκρανού προέδρου είναι εντελώς διαφορετική.

Παρά τις προβλέψεις ότι η Ουκρανία δεν θα άντεχε απέναντι στη Ρωσία χωρίς την πλήρη αμερικανική στήριξη, το Κίεβο συνέχισε να πολεμά, εξελίχθηκε σε παγκόσμιο πρωτοπόρο στη χρήση drones και κατάφερε να διατηρήσει την άμυνά του βασιζόμενο περισσότερο στην Ευρώπη και στη δική του πολεμική τεχνογνωσία.

Ακόμη και πρόσωπα του κινήματος MAGA, που παλαιότερα αντιμετώπιζαν τον Ζελένσκι με δυσπιστία, εμφανίζονται πλέον πιο θετικά απέναντί του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Λάρα Λούμερ, η οποία πήρε πρόσφατα συνέντευξη από τον Ουκρανό πρόεδρο και κάλεσε σε μεγαλύτερη στήριξη του Κιέβου.

Το φάντασμα της επεισοδιακής συνάντησης του 2025

Παρά τη βελτίωση της θέσης του, ο Ζελένσκι δεν ξεχνά την επεισοδιακή επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο του 2025.

Τότε, μπροστά στις κάμερες, ο Τραμπ και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς τον είχαν πιέσει να δείξει μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία δεν είχε πλέον «κανένα χαρτί» στα χέρια της.

Την Τρίτη τα δεδομένα ήταν διαφορετικά. Ο Ζελένσκι διέθετε ισχυρότερα επιχειρήματα, αλλά εξακολουθεί να γνωρίζει ότι χωρίς την αμερικανική υποστήριξη δύσκολα μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου.

Οι κυρώσεις στη Ρωσία και η έλλειψη Patriot

Βασικός στόχος του Ουκρανού προέδρου είναι να εξασφαλίσει τη στήριξη του Τραμπ στο νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, το οποίο προωθούσε πριν από τον θάνατό του ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες για νέα σημαντικά πακέτα αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας.

Τα αποθέματα αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot και άλλων οπλικών συστημάτων που χρησιμοποιούσε η Ουκρανία έχουν μειωθεί σημαντικά, καθώς μεγάλο μέρος τους διατέθηκε στη Μέση Ανατολή για την προστασία του Ισραήλ, ενώ η αναπλήρωσή τους αναμένεται να διαρκέσει χρόνια.

Έτσι, ακόμη κι αν ο Νετανιάχου βρίσκεται σήμερα σε δυσμενέστερη θέση απέναντι στον Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να παρέχουν στο Ισραήλ επίπεδο στρατιωτικής προστασίας που η Ουκρανία δεν έχει εξασφαλίσει.

Το μόνο βέβαιο είναι η αβεβαιότητα

Οι δύο ηγέτες έφτασαν στην Ουάσινγκτον ακολουθώντας αντίθετες πολιτικές πορείες. Ο Νετανιάχου για να ανακτήσει την επιρροή που είχε στον Λευκό Οίκο, ενώ ο Ζελένσκι για να αξιοποιήσει τη βελτιωμένη θέση του για να αποσπάσει νέες δεσμεύσεις.

Παρά τις διαφορές τους, μοιράζονται την ίδια διαπίστωση: στην εποχή Τραμπ, καμία σχέση με τον Λευκό Οίκο δεν θεωρείται δεδομένη. Μια απόφαση, μια δημόσια δήλωση ή ακόμη και μια αλλαγή διάθεσης του Αμερικανού προέδρου μπορεί να ανατρέψει μέσα σε λίγα λεπτά ισορροπίες που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ακλόνητες.