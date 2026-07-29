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Πτώμα σε βαλίτσα στην Κυψέλη: Σε 38χρονη Βρετανίδα ανήκει η σορός – Πώς η ΕΛΑΣ έλυσε τον γρίφο

Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε τη σορό που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, η οποία ανήκει σε μία 38χρονη Βρετανίδα. Η ταυτοποίηση έγινε έπειτα από έγγραφο της Ιντερπόλ, ενώ η γυναίκα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου από τις ΗΠΑ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε τη σορό που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη, η οποία ανήκει σε μία 38χρονη Βρετανίδα.
  • Η ταυτοποίηση της σορού έγινε από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έπειτα από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην ΕΛΑΣ το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον.
  • Η Βρετανίδα είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα αεροπορικώς μέσω της Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ, ενώ οι αρχές ερευνούν αν ταξίδευε μαζί με κάποιον.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο θρίλερ με το πτώμα που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου, καθώς όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης (29/7) η ΕΛΑΣ ταυτοποίησε τη σορό η οποία ανήκει σε μίας 38χρονη Βρετανίδα.

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Πώς η ΕΛΑΣ έλυσε τον γρίφο της ταυτοποίησης της σορού

Οι Αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έφτασαν στην ταυτοποίηση της σορού έπειτα από επίσημο έγγραφο που έστειλε στην ΕΛΑΣ το γραφείο της Ιντερπόλ στην Ουάσιγκτον.

​Αμέσως μετά τον εντοπισμό του πτώματος, οι ελληνικές αρχές πήραν αποτυπώματα από τη γυναίκα, όμως δεν υπήρχαν τα στοιχεία της στην ελληνική βάση δεδομένων. Ταυτόχρονα κανένας από τους συγγενείς αγνοουμένων που εμφανίστηκαν στην Αστυνομία δεν διαπιστώθηκε μέσω της μεθόδου του dna ότι η σορός ανήκει σε άτομο το οποίο έχει χαθεί και ανήκει στο οικογενειακό του περιβάλλον.

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​Μετά και τη διαπίστωση ότι φορούσε σορτσάκι γαλλικού πανεπιστημίου, ενημερώθηκαν οι αστυνομικές αρχές σε όλες οι χώρες αλλά και η Ιντερπόλ, καθώς όσο περνούσαν οι μέρες οι αξιωματικοί της ΔΑΟΕ στρέφονταν στο σενάριο ότι η γυναίκα να μην είναι πιθανό να μην κατάγεται από την Ελλάδα.

 

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Η Βρετανίδα είχε έρθει στην Ελλάδα μέσω Κύπρου

Η γυναίκα είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ.

​Αυτό που τώρα ερευνούν οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση είναι εάν η γυναίκα ταξίδευε μαζί με κάποιον μαζί εκείνη την ημέρα. Επίσης, εάν υπήρξε κάποια κράτηση δωματίου ή ενοικίαση σπιτιού στην Αττική το επίμαχο χρονικό διάστημα.

Η ΕΛΑΣ  θα ζητήσει στοιχεία και από την Αστυνομία της Κύπρου.

Τέλος θα ερευνηθεί το γεγονός η Βρετανίδα να διέμενε στις ΗΠΑ και εκεί να υπήρχαν καταγεγραμμένα τα βιομετρικά της στοιχεία.

Το χρονικό

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου, ένας άνδρας είχε εντοπίσει σε ακατοίκητο κτήριο, που βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων στην περιοχή της Κυψέλης, μία βαλίτσα από την οποία προεξείχε ένα ανθρώπινο πόδι και ειδοποίησε τις Αρχές. Το κτήριο αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο έφτασε ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό, η οποία ήταν σε προχωρημένη σήψη. Κατά την εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα, ενώ ο θάνατος είχε επέλθει περίπου 5 έως 7 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

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