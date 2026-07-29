Λέρος: Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε χώρο με απορρίμματα – Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (29/7) σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου.

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες και υποδομές, ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 05:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του δήμου Λέρου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι το νησί της Λέρου, σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3). Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.