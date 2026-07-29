Λέρος: Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε χώρο με απορρίμματα – Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης σε κατοικίες. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου έχει ενεργοποιηθεί για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη για την κατάσβεση φωτιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (29/7) σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο.
  • Παρά την ύπαρξη κατοικιών και υποδομών στην ευρύτερη περιοχή, δεν υπήρχε κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.
  • Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου ενεργοποιήθηκε για να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (29/7) σε χώρο με απορρίμματα στο νησί της Λέρου.

Φωτιά σε χώρο με απορρίμματα στη Λέρο

Σύμφωνα με πηγές του Πυροσβεστικού Σώματος, στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες και υποδομές, ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. 

Το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 05:45 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου του δήμου Λέρου συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σημειώνεται ότι το νησί της Λέρου, σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 3). Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς.

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