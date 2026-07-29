Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο Πήλιο – Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες

Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Πήλιο, στον δρόμο που συνδέει τον Βόλο με την Ζαγορά, όταν ένα φορτηγό έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 10 μέτρων.

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα χθες, όταν ο οδηγός του φορτηγού, ένας 46χρονος υπήκοος Σουδάν, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο κενό, λίγο πριν από τα Χάνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, διερχόμενοι οδηγοί, που αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ενημέρωσαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 22χρονος συνοδηγός του φορτηγού, ο οποίος είχε τραυματιστεί στα πόδια, κι έτσι χρειάστηκε η επέμβαση των έξι πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του. Οι πυροσβέστες τον παρέδωσαν στη συνέχεια στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνοδηγός είχε πλήρως τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες και την προβλεπόμενη ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.