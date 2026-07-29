Φορτηγό έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στο Πήλιο – Στο νοσοκομείο δύο τραυματίες

Δύο άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά όταν ένα φορτηγό εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα 10 μέτρων στην περιοχή του Πηλίου, στον δρόμο Βόλου-Ζαγοράς, το απόγευμα της Τρίτης. Ο 46χρονος οδηγός και ο 22χρονος συνοδηγός διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, με την κατάσταση της υγείας τους να μην διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Πήλιο, όταν ένα φορτηγό έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 10 μέτρων.
  • Ο 46χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει στο κενό. Στο σημείο έσπευσαν Πυροσβεστική, Αστυνομία και ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό.
  • Ο οδηγός και ο συνοδηγός διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δύο τραυματίες είναι ο απολογισμός σοβαρού τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Πήλιο, στον δρόμο που συνδέει τον Βόλο με την Ζαγορά, όταν ένα φορτηγό έπεσε σε χαράδρα βάθους περίπου 10 μέτρων.

Το τροχαίο συνέβη λίγο μετά τις 6 το απόγευμα χθες, όταν ο οδηγός του φορτηγού, ένας 46χρονος υπήκοος Σουδάν, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και έπεσε στο κενό, λίγο πριν από τα Χάνια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, διερχόμενοι οδηγοί, που αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ενημέρωσαν τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ο 22χρονος συνοδηγός του φορτηγού, ο οποίος είχε τραυματιστεί στα πόδια, κι έτσι χρειάστηκε η επέμβαση των έξι πυροσβεστών για τον απεγκλωβισμό του. Οι πυροσβέστες τον παρέδωσαν στη συνέχεια στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο συνοδηγός είχε πλήρως τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο οδηγός και ο συνοδηγός διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν τις πρώτες βοήθειες και την προβλεπόμενη ιατρική βοήθεια.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

 

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