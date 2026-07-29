Επίθεση με χειροβομβίδα: Απολογείται ο Αιγύπτιος που πληρώθηκε για το «χτύπημα» στον Ντογιάκο

Ενώπιον των ανακριτικών αρχών προκειμένου να απολογηθεί οδηγείται σήμερα Τετάρτη (29/7) ο 30χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη λίγο πριν τοποθετήσει την χειροβομβίδα στο σπίτι του πρώην Εισαγγελέα του Αρείου Ισίδωρου Ντογιάκου.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορούμενοι είναι άλλα δύο άτομα: ένας έγκλειστος στις φυλακές Διαβατών, που φέρεται να είναι η ηθικός αυτουργός της σχεδιαζόμενης επίθεσης και ένας Έλληνας, ηλικίας 27 ετών, και με βαρύ ποινικό παρελθόν,που φαίνεται σε οπτικό υλικό να δίνει τη χειροβομβίδα στον Αιγύπτιο,μέσα σε ένα χάρτινο ποτήρι καφέ μαζί με ένα χαρτονόμισμα των 500 ευρώ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο «κάδρο» των ερευνών έχει μπει ένα 4ο πρόσωπο, το οποίο εκτιμάται ότι έδωσε την άνωθεν εντολή στον ισοβίτη κρατούμενο για το χτύπημα στον πρώην εισαγγελέα Ισίδωρο Ντογιάκο.

«Έλαβα χρήματα και οδηγία που θα έριχνα τη χειροβομβίδα» λέει ο Αιγύπτιος

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο έγκλειστος στη φυλακή είναι το πρόσωπο που έδωσε οδηγίες στον Αιγύπτιο για το στόχο, ο οποίος είπε στην προανακριτική του κατάθεση:

«Εγώ έλαβα στο κινητό μου το γεωγραφικό στίγμα του σπιτιού που θα έριχνα τη χειροβομβίδα. Είχα πάρει συγκεκριμένες εντολές, ακόμη και σε ποιο σημείο του σπιτιού θα την πετούσα. Θα έπαιρνα προκαταβολή 500 ευρώ και μετά το χτύπημα θα μου έδιναν άλλες 2.000 ευρώ».

Το χτύπημα έπρεπε να γίνει στοχευμένα. Του ζήτησαν να ρίξει τη χειροβομβίδα είτε στην πόρτα του σπιτιού του Ισίδωρου Ντογιάκου, είτε στο μπαλκόνι του.

«Στο κινητό μου έλαβα τα ακριβή χαρακτηριστικά του ανθρώπου που θα μου έδινε τη χειροβομβίδα. Δεν επικοινώνησα καθόλου με αυτό το άτομο. Δεν τον ξέρω. Μου είπαν ότι θα περάσει από το συγκεκριμένο σημείο τη συγκεκριμένη ώρα και θα μου δώσει στα χέρια ένα χάρτινο κύπελλο καφέ. Μέσα, ήταν η προκαταβολή μου για τη δουλειά και η χειροβομβίδα», είπε ο Αιγύπτιος στις αρχές μετά τη σύλληψή του, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η πληροφορία που οδήγησε στις συλλήψεις

Η υπόθεση άνοιξε εξαιτίας μίας ανώνυμης πληροφορίας στις 23 Ιουλίου που ανέφερε ότι άνδρας Αιγυπτιακής καταγωγής, ηλικίας περίπου 30 ετών, που είχε συλληφθεί στο παρελθόν για παράβαση της Νομοθεσίας περί ναρκωτικών και του είχε επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της εμφανίσεώς του στις ελληνικές αρχές, σχεδίαζε σε σύντομο χρονικό διάστημα ,να βάλει εκρηκτικά ή να θέσει πυρκαγιά σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκεται στην Αττική.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων άρχισαν να παρακολουθούν τον Αιγύπτιο και εντόπισαν το ύποπτο δρομολόγιο από την Kηφισιά μέχρι τη Γλυφάδα όπου συνάντησε τον Έλληνα και έγινε η παραλαβή της χειροβομβίδας μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Ήταν η στιγμή που οι αστυνομικοί αποφάσισαν να επέμβουν, και να ανακαλύψουν τη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου που ήταν μέσα σε μαύρο πλαστικό δεματικό καλωδίων (TIE WRAP) και με την πρώτη εξέταση εμφανώς λειτουργική.