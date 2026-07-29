LIVE UPDATE
Φωτιά στα Τρίκαλα: Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Γενέσι – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

«Γαλάζια Σημαία»: Αφαιρέθηκε από 9 ελληνικές ακτές

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ανακοίνωσε την απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία» από συνολικά εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο. Η απόφαση οφείλεται σε ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ασφάλεια και τη συνολική διαχείριση των ακτών, χωρίς να αφορά την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

χΊΟς ΠΑΡΑΛΙΑ
Φωτογραφία: Unsplash.com
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης ανακοίνωσε την απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία» από εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο.
  • Η απόφαση συνδέεται αποκλειστικά με τη μη συμμόρφωση σε ένα σύνολο αυστηρών κριτηρίων που αφορούν την οργάνωση των ακτών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα μέτρα ασφάλειας, και όχι την ποιότητα των νερών κολύμβησης.
  • Διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε βασικούς τομείς, όπως η παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους (συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης ΑμεΑ), η ασφάλεια, η καθαριότητα και η ενημέρωση του κοινού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, ανακοίνωσε την απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία», από συνολικά εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο, έπειτα από διεξαγωγή επιθεωρήσεων, που διαπίστωσαν ότι δεν πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, του διεθνούς προγράμματος.

Γαλάζια Σημαία 2026: Συνολικά 657 βραβευμένες παραλίες – Η Ελλάδα 2η παγκοσμίως

Η απόφαση αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ασφάλεια και τη συνολική διαχείριση των ακτών και όχι με την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Οι λόγοι που αποσύρθηκε η διάκριση

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι έλεγχοι ανέδειξαν σημαντικές ελλείψεις σε βασικούς τομείς, που προβλέπονται από τα κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, εντοπίστηκαν ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας των λουομένων, καθαριότητας των παραλιών, καθώς και στην ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.

Οι παραλίες που έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»

Η απόσυρση της βράβευσης αφορά τις εξής ακτές:

Στην Πάρο:

  • Λιβάδια
  • Λογαράς
  • Ακτή Μάρπησσα / Χρυσή Ακτή
  • Πούντα

Στη Χίο:

  • Άγιος Ισίδωρος
  • Αγία Παρασκευή
  • Γιόσωνας
  • Δασκαλόπετρα
  • Κοντάρι

Η ποιότητα των νερών δεν αμφισβητείται

Οι αρμόδιοι διευκρινίζουν, ότι η απώλεια της «Γαλάζιας Σημαίας», δεν σημαίνει πως οι συγκεκριμένες παραλίες διαθέτουν ακατάλληλα ή μη ασφαλή νερά, για κολύμβηση.

Η απόφαση συνδέεται αποκλειστικά, με τη μη συμμόρφωση σε ένα σύνολο αυστηρών κριτηρίων που αφορούν την οργάνωση των ακτών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα μέτρα ασφάλειας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενημέρωση των επισκεπτών.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις βραβευμένες ακτές

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, επισημαίνει ότι οι επιθεωρήσεις στις παραλίες που φέρουν τη «Γαλάζια Σημαία» πραγματοποιούνται σε τακτική βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι οι ακτές εξακολουθούν να πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια του διεθνούς προγράμματος και να διατηρούν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και περιβαλλοντικής διαχείρισης που απαιτεί η συγκεκριμένη διάκριση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ