«Γαλάζια Σημαία»: Αφαιρέθηκε από 9 ελληνικές ακτές

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Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, ανακοίνωσε την απόσυρση της βράβευσης με τη «Γαλάζια Σημαία», από συνολικά εννέα παραλίες σε Χίο και Πάρο, έπειτα από διεξαγωγή επιθεωρήσεων, που διαπίστωσαν ότι δεν πληρούνται συγκεκριμένες προδιαγραφές, του διεθνούς προγράμματος.

Η απόφαση αφορά ζητήματα που σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ασφάλεια και τη συνολική διαχείριση των ακτών και όχι με την ποιότητα των νερών κολύμβησης.

Οι λόγοι που αποσύρθηκε η διάκριση

Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, οι έλεγχοι ανέδειξαν σημαντικές ελλείψεις σε βασικούς τομείς, που προβλέπονται από τα κριτήρια του προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».

Μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκαν προβλήματα στην παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους και τους επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης και της εξυπηρέτησης ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, εντοπίστηκαν ελλείψεις σε θέματα ασφάλειας των λουομένων, καθαριότητας των παραλιών, καθώς και στην ορθή ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού.

Οι παραλίες που έχασαν τη «Γαλάζια Σημαία»

Η απόσυρση της βράβευσης αφορά τις εξής ακτές:

Στην Πάρο:

Λιβάδια

Λογαράς

Ακτή Μάρπησσα / Χρυσή Ακτή

Πούντα

Στη Χίο:

Άγιος Ισίδωρος

Αγία Παρασκευή

Γιόσωνας

Δασκαλόπετρα

Κοντάρι

Η ποιότητα των νερών δεν αμφισβητείται

Οι αρμόδιοι διευκρινίζουν, ότι η απώλεια της «Γαλάζιας Σημαίας», δεν σημαίνει πως οι συγκεκριμένες παραλίες διαθέτουν ακατάλληλα ή μη ασφαλή νερά, για κολύμβηση.

Η απόφαση συνδέεται αποκλειστικά, με τη μη συμμόρφωση σε ένα σύνολο αυστηρών κριτηρίων που αφορούν την οργάνωση των ακτών, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τα μέτρα ασφάλειας, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ενημέρωση των επισκεπτών.

Συνεχίζονται οι έλεγχοι στις βραβευμένες ακτές

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, επισημαίνει ότι οι επιθεωρήσεις στις παραλίες που φέρουν τη «Γαλάζια Σημαία» πραγματοποιούνται σε τακτική βάση καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι οι ακτές εξακολουθούν να πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια του διεθνούς προγράμματος και να διατηρούν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και περιβαλλοντικής διαχείρισης που απαιτεί η συγκεκριμένη διάκριση.