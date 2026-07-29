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Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Θα εμποδίσουμε τους άθλιους διακινητές να εκμεταλλεύονται απελπισμένους

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το ακριτικό Αγαθονήσι, στέλνοντας μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης από το επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού. Τόνισε τον σημαντικό ρόλο των Ενόπλων Δυνάμεων στην άμυνα, την επιτήρηση και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης, ενώ επισκέφθηκε και το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου.

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Κυριάκος Μητσοτάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα ασφάλειας, αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης από το ακριτικό Αγαθονήσι.
  • Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα δίκτυα των διακινητών ότι «θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».
  • Το φυλάκιο του νησιού επιτελεί σημαντικό ρόλο στην άμυνα, την επιτήρηση της περιοχής και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης.

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«Είναι ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονήσι. Από εδώ στέλνουμε ένα μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο επιτηρητικό φυλάκιο του νησιού.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος είναι οι κάτοικοι των ακριτικών νησιών να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην παρουσία και την ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

«Οι νησιώτες μας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς με τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Το φυλάκιο επιτελεί έναν σημαντικό ρόλο, όχι μόνο στην άμυνα και την επιτήρηση της περιοχής, αλλά και στη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης», δήλωσε.

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα προς τα κυκλώματα διακινητών: «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, ένα έργο που ολοκληρώθηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας τη σημασία των επενδύσεων και στα μικρά ακριτικά νησιά.

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