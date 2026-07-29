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ΑΑΔΕ: Σαρωτικοί έλεγχοι σε καταστήματα σε τουριστικές περιοχές – Πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ και 48ωρο «λουκέτο» σε 8 επιχειρήσεις

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) επέβαλε «βροχή» προστίμων και 48ωρα «λουκέτα» σε οκτώ επιχειρήσεις μετά από σαρωτικούς ελέγχους σε τουριστικές περιοχές της Ελλάδας. Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, διαπιστώθηκαν 13.287 φορολογικές παραβάσεις σε 732 επιχειρήσεις, με τα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε 1.023.281 ευρώ.

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Μπαρμπαρόσα Πάρος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Βροχή» τα πρόστιμα από την ΑΑΔΕ σε καταστήματα ανά την Ελλάδα για φορολογικές παραβάσεις, ενώ επιβλήθηκε 48ωρο «λουκέτο» σε οκτώ επιχειρήσεις.
  • Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και επιχειρήσεις σε κλάδους όπως εστίαση και φιλοξενία.
  • Από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι με ποσοστό παραβατικότητας 37,42%, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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«Βροχή» τα πρόστιμα από την ΑΑΔΕ σε καταστήματα ανά την Ελλάδα για φορολογικές παραβάσεις, ενώ επιβλήθηκε 48ωρο «λουκέτο» σε οκτώ επιχειρήσεις.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνεχίζει τους σαρωτικούς επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους, εστιάζοντας σε περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση και σε επιχειρήσεις που, βάσει ανάλυσης κινδύνου, παρουσιάζουν αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων στους κλάδους της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και των λοιπών τουριστικών υπηρεσιών.

Όπως ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, από τις 20 έως τις 26 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκαν 2.252 έλεγχοι και παραβάσεις διαπιστώθηκαν σε 732 επιχειρήσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 37,42%.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών καταγράφηκαν:

* 13.287 φορολογικές παραβάσεις

* αδήλωτα καθαρά έσοδα 545.573 ευρώ

* πρόστιμα 1.023.281 ευρώ

* 48ωρο «λουκέτο» σε οκτώ επιχειρήσεις

Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτέλεσαν γνωστό εστιατόριο στο λιμανάκι της Νάουσας, επιχείρηση ενοικιαζόμενων δωματίων και τουριστική επιχείρηση στην Πάρο, τουριστική επιχείρηση και καφετέρια στην Κέρκυρα, καθώς και δύο επιχειρήσεις στο Φαληράκι Ρόδου, δύο στην Αίγινα και μία στην Πρέβεζα.

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